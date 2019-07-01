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Новости экономики за 02.07.2019

02.07.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие новинки покажет на параде отечественный военно-промышленный комплекс и сколько туристы в среднем тратили на сувениры во время II Европейских игр? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

МАЗ ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В РОССИИ

Минский автомобильный завод приступил к масштабному поиску партнеров на территории России для реализации своей техники и оказания сервисных услуг по ее обслуживанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 27 регионах страны объявлен открытый конкурс на присвоение статуса дилера. Конкурсные отборы пройдут в июле-августе.

Новости экономики за 02.07.2019

Новости экономики за 02.07.2019

Новости экономики за 02.07.2019

Отметим, рынок грузовиков Российской Федерации очень конкурентный, но МАЗ в последнее время сохраняет там положительную динамику, иногда даже опережая местных производителей. Очевидно, что расширение дилерской сети позволит значительно укрепить позиции и увеличить продажи.

СРЕДНИЙ ЧЕК НА ПОКУПКУ СУВЕНИРОВ ВО ВРЕМЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР – ОТ 15 ДО 50 РУБЛЕЙ

Средний чек на покупку сувениров во время II Европейских игр составлял от 15 до 50 рублей. Наибольшей популярностью у туристов пользовались магниты с символикой вида спорта, кружки с орнаментом, блокноты и тетради, одежда и, конечно же, мягкие игрушки Лесик.

Новости экономики за 02.07.2019

Новости экономики за 02.07.2019

Рекордной можно считать покупку в торговой точке спорткомплекса «Олимпийский». Там одна семья накупила различных сувениров на 422 рубля. Более крупные покупки совершали только участники команд. Средний чек в Деревне спортсменов – около 100 рублей. Например, представители Румынии закупили Лесиков и футболок сразу на 6 тысяч рублей.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Какие новинки покажет на параде отечественный военно-промышленный комплекс и сколько туристы в среднем тратили на сувениры во время II...
 
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