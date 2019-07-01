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Агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международное агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В» со стабильным прогнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обосновании такого решения эксперты агентства отметили снижение уровня государственного долга, сокращение инфляции, рост золотовалютных резервов и безукоризненную историю погашения задолженности. Кроме того, на уровне «В» подтвержден рейтинг отечественных еврооблигаций.
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Новости Беларуси. Международное агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В» со стабильным прогнозом, сообщили в программе...
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