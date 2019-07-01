ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армен Саркисян: Подход руководителя страны мне очень импонирует, Александр Григорьевич – прямой человек. Анонс большого интервью

02.07.2019 20:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Армения в поиске новых взаимовыгодных проектов. Во Дворце Независимости главы двух государств обсудили перспективы двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее о разных аспектах двусторонних отношений Армен Саркисян рассказал нашему телеканалу в эксклюзивном интервью. В первую очередь, он видит будущее в совместных проектах в сфере высоких технологий, сельского хозяйства, пищевой безопасности.

Александр Лукашенко – Армену Саркисяну: «Мы всегда готовы открыть для вас двери»

Наши страны интересны друг другу не только с точки зрения увеличения экспортного потенциала. В приоритете – взаимная помощь для выхода на рынки третьих стран.

Армен Саркисян: Подход руководителя страны мне очень импонирует, Александр Григорьевич – прямой человек. Анонс большого интервью

Армен Саркисян, президент Армении:
Беларусь – это стабильная страна, предсказуемая страна, страна, где очень многие вещи управления очень просты. Просты в смысле эффективности, то есть не надо терять много времени для оформления. Подход руководителя страны мне очень импонирует, потому что Александр Григорьевич – прямой человек. Всегда во всех наших разговорах, обсуждениях красной линией идут интересы белорусского народа и государства.

Какие белорусские продукты оценил президент Армении и почему Армен Саркисян считает коньяк хай-тек продукцией? Полную версию интервью смотрите в воскресенье, 7 июля, в программе «Неделя» на СТВ.

Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси: «Видение будущего – огромный дар политика»

Армен Саркисян: Подход руководителя страны мне очень импонирует, Александр Григорьевич – прямой человек. Анонс большого интервью

 

Люди в материале: Армен Саркисян
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Армения в поиске новых взаимовыгодных проектов. Во Дворце Независимости главы двух государств обсудили перспективы двусторонних...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брюсселе проходит саммит ЕС: удастся ли согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кроссовки женские стильные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика