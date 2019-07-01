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В Брюсселе проходит саммит ЕС: удастся ли согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии?

02.07.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. В столице Бельгии проходит саммит Европейского союза. Лидеры стран-членов ЕС пытаются согласовать кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, первый день саммита завершился провалом. За 20 часов переговоров так и не удалось согласовать кандидатуру на пост главы Еврокомиссии. На это кресло претендует голландец Франс Тиммерманс. Однако с его кандидатурой не согласны Польша, Венгрия, Словакия, Чехия и Италия. Если и сегодняшний саммит не увенчается успехом, то Евросоюз ждет очередный кризис. Уже власти.

В Брюсселе проходит саммит ЕС: удастся ли согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии?

В Брюсселе проходит саммит ЕС: удастся ли согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии?

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Новости Бельгии. В столице Бельгии проходит саммит Европейского союза. Лидеры стран-членов ЕС пытаются согласовать кадровые вопросы, сообщили в программе Новости...
 
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