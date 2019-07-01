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Во Франции зафиксирован температурный рекорд – 46 градусов

02.07.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Европы. Европа страдает от жары. 2 июля во Франции зафиксирован новый температурный рекорд – 46 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь еще накануне непогода оставила без электричества 49 тысяч домов. В Германии столбики термометра остановились на отметке 42 градуса.

Во Франции зафиксирован температурный рекорд – 46 градусов

Аномальная жара испытывает на прочность жителей европейских стран уже больше недели. За это время от палящего солнца погибли как минимум 10 человек.

В то же время в Чехии сильный ветер оставил без электричества не менее 55 тысяч домов, а град повредил машины и урожай.

В Чехии разгул стихии: град побил машины, деревья вырвало с корнями, молнии спровоцировали пожары

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Новости Европы. Европа страдает от жары. 2 июля во Франции зафиксирован новый температурный рекорд – 46 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь...
 
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