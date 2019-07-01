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Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси: «Видение будущего – огромный дар политика»

02.07.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Армения в поиске новых взаимовыгодных проектов. Во Дворце Независимости главы двух государств обсудили перспективы двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко заметил, что Беларусь и Армения уже определили ключевые направления сотрудничества. Совместная экономика развивается эффективно. Товарооборот растет. В 2018 году из Армении в Беларусь поступило более 7 миллионов долларов прямых инвестиций. В нашей стране действуют почти 60 предприятий с армянским капиталом. Все это создает почву для новых проектов.

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Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси: «Видение будущего – огромный дар политика»

Александр Лукашенко также рассказал, что перед встречей по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном.

Помимо двусторонних отношений обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях, прежде всего, в ЕАЭС. 1 октября в Ереване пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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Договоренность о визите президента Армении в Беларусь была достигнута в марте 2018 года, когда Армен Саркисян занял свой пост. Как заметил Александр Лукашенко, иногда возникает определенная критика в адрес партнеров, но в отношениях между странами это вполне естественно и никак не влияет на взаимодействие Беларуси и Армении.

Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси: «Видение будущего – огромный дар политика»

Армен Саркисян, президент Армении:
Я хочу, во-первых, поблагодарить за приглашение присутствовать на этом знаменательном дне, закрытии II Европейских игр. На постсоветском пространстве в каком-то смысле Беларусь еще является чемпионом по определенным направлениям. Потому что то, что я видел: организация, организованность и дисциплина. Я был впечатлен, когда смотрел на реальную и виртуальную реальность, которая была передо мной. Мне очень понравилось, что Беларусь впереди многих в том, в Беларуси поняли, что в будущем в 21 веке, что реальность и виртуальная реальность будут друг друга дополнять. Она была сделана профессионально, на самом высоком уровне, с чем хочу поздравить и Беларусь, и вас.

У вас все есть видение и мудрость смотреть в будущее. Это не просто лестные слова. Потому что не везде я вижу, я путешествовал раньше очень много, видение будущего – огромный дар политика. Без видения будущего сложно строить настоящее.

Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси: «Видение будущего – огромный дар политика»

Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси: «Видение будущего – огромный дар политика»

После встречи главы государств обменялись подарками. Александр Лукашенко вручил гостю сувениры II Европейских игр – панно из мореного дуба, набор шоколада и талисман Игр. Лисенка Лесика президент Армении передаст своему внуку, день рождения которого как раз завтра – 3 июля, в День Независимости Беларуси. Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с главным государственным праздником.

Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси: «Видение будущего – огромный дар политика»

Гость, в свою очередь, подарил нашему Президенту папирус с молитвой «Отче наш», который побывал в Иерусалиме.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Армен Саркисян
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Армения в поиске новых взаимовыгодных проектов. Во Дворце Независимости главы двух государств обсудили перспективы двусторонних...
 
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