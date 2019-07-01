|
Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси: «Видение будущего – огромный дар политика»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Армения в поиске новых взаимовыгодных проектов. Во Дворце Независимости главы двух государств обсудили перспективы двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко заметил, что Беларусь и Армения уже определили ключевые направления сотрудничества. Совместная экономика развивается эффективно. Товарооборот растет. В 2018 году из Армении в Беларусь поступило более 7 миллионов долларов прямых инвестиций. В нашей стране действуют почти 60 предприятий с армянским капиталом. Все это создает почву для новых проектов.
Александр Лукашенко также рассказал, что перед встречей по инициативе армянской стороны состоялся
Помимо двусторонних отношений обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях, прежде всего, в ЕАЭС. 1 октября в Ереване пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Договоренность о визите президента Армении в Беларусь была достигнута в марте 2018 года, когда Армен Саркисян занял свой пост. Как заметил Александр Лукашенко, иногда возникает определенная критика в адрес партнеров, но в отношениях между странами это вполне естественно и никак не влияет на взаимодействие Беларуси и Армении.
Армен Саркисян, президент Армении:
У вас все есть видение и мудрость смотреть в будущее. Это не просто лестные слова. Потому что не везде я вижу, я путешествовал раньше очень много, видение будущего – огромный дар политика. Без видения будущего сложно строить настоящее.
После встречи главы государств обменялись подарками. Александр Лукашенко вручил гостю сувениры II Европейских игр – панно из мореного дуба, набор шоколада и талисман Игр. Лисенка Лесика президент Армении передаст своему внуку, день рождения которого как раз завтра – 3 июля, в День Независимости Беларуси. Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с главным государственным праздником.
Гость, в свою очередь, подарил нашему Президенту папирус с молитвой «Отче наш», который побывал в Иерусалиме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Армения в поиске новых взаимовыгодных проектов. Во Дворце Независимости главы двух государств обсудили перспективы двусторонних...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)