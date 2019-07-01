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Лукашенко присвоил генеральские звания
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля подписал указы о присвоении воинских и специальных званий, сообщили в пресс-службе главы государства.
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владиславу Будику, Леониду Касинскому, Игорю Бурмистрову и Олегу Мищенко.
Полковникам юстиции Андрею Лису и Сергею Паско присвоены очередные специальные звания генерал-майора юстиции.
Полковнику милиции Александру Васильеву и полковнику внутренней службы Анатолию Долголевцу присвоены очередные специальные звания генерал-майора милиции и внутренней службы соответственно.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля подписал указы о присвоении воинских и специальных званий, сообщили в пресс-службе главы государства. Очередное...
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