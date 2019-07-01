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Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС - Туск

02.07.2019 20:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Европейский совет во вторник согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля на основные позиции, сообщил в твиттере председатель Евросовета Дональд Туск.

Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается германский министр обороны фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии - испанец Жозеп Боррель, на пост главы ЕЦБ - глава МВФ Кристин Лагард. На пост, который занимает сам Туск - председателя Евросовета - выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля.

Теперь для того, чтобы эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Кандидатов на должности главы Еврокомиссии, главы дипломатии ЕС, главы Европейского Центробанка и председателя Евросовета должен представить Европейский совет после недавних выборов в Европарламент.

Европейский совет не сразу смог согласовать будущих руководителей институтов ЕС. Саммит открылся в воскресенье. Он проходил с приостановкой всю ночь на понедельник. А в понедельник ввиду отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам саммит был приостановлен до вторника.

Урсула фон дер Ляйен - первая женщина на посту министра обороны ФРГ. Этот пост она занимает с 2013 года. Она владеет немецким, французским и английским языками. У нее - семеро детей. Она стала первой в истории женщиной, кандидатуру которой выдвинули на пост главы Еврокомиссии.

Шарль Мишель - бельгийский политик. С 2014 года занимает пост премьер-министра Бельгии.

Кристин Лагард с 2011 года является главой МВФ. До этого в течение нескольких лет занимала пост министра экономики Франции. Она несколько раз входила в ТОП-10 самых влиятельных женщин в мире по версии Forbes.

Жозеп Боррель - испанский политик. Он возглавляет МИД Испании с июня 2018 года. Закончил Мадридский политехнический университет, а также Университет Комплутенсе.

 
 
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Европейский совет во вторник согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен и Шарля...
 
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