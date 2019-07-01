Лукашенко ужесточил ответственность правительства за несвоевременное погашение кредитной задолженности предприятий

Источник материала: Интерфакс

Александр Лукашенко подписал 2 июля указ № 254, которым вносятся изменения в указ № 78 "О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документ актуализирует нормы изданного ранее указа и приводит их в соответствие с принятыми в течение 2018 года правовыми актами", - говорится в сообщении.

В частности, изменяются полномочия председателей районных исполнительных комитетов по передаче неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций в доверительное управление.

Вместе с тем ужесточаются задачи, поставленные главой государства перед Советом Министров и Национальным банком, в части обеспечения обслуживания и своевременного погашения долговых обязательств. Критерием эффективности работы кадров правительства, Нацбанка, председателей облисполкомов и Мингорисполкома будет своевременное погашение всех долговых обязательств, а не только валютных.