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Лукашенко ужесточил ответственность правительства за несвоевременное погашение кредитной задолженности предприятий

02.07.2019 20:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Александр Лукашенко подписал 2 июля указ № 254, которым вносятся изменения в указ № 78 "О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документ актуализирует нормы изданного ранее указа и приводит их в соответствие с принятыми в течение 2018 года правовыми актами", - говорится в сообщении.

В частности, изменяются полномочия председателей районных исполнительных комитетов по передаче неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций в доверительное управление.

Вместе с тем ужесточаются задачи, поставленные главой государства перед Советом Министров и Национальным банком, в части обеспечения обслуживания и своевременного погашения долговых обязательств. Критерием эффективности работы кадров правительства, Нацбанка, председателей облисполкомов и Мингорисполкома будет своевременное погашение всех долговых обязательств, а не только валютных.

 
 
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Александр Лукашенко подписал 2 июля указ № 254, которым вносятся изменения в указ № 78 "О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса...
 
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