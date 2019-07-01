Сайдик рад освобождению четырех украинских пленных в Донбассе и разведению сил у Станицы Луганской

Источник материала: Интерфакс

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик приветствовал освобождение самопровозглашенными республиками Донбасса четырех украинских пленных.

"Я искренне рад, что было это освобождение. Я приветствую любые прозрачные усилия сторон, направленные на освобождение удерживаемых, как это предусмотрено минскими соглашениями", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.

28 июня в Минске четверо пленных были переданы украинской стороне самопровозглашенными республиками Донбасса. Свободу получили военнослужащие Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.

Договоренность об освобождении четырех пленных была достигнута 27 июня на встрече в Минске лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Сайдик также отметил важность разведения сил у Станицы Луганской.

"На прошлой неделе мы стали свидетелями разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Этот процесс стал долгожданным и действительно важным шагом", сказал он, отметив, что этот шаг "явно доказывает, что при наличии желания достигнутые договоренности можно быстро воплотить в жизнь".

"Что касается так называемого хлебного перемирия, стороны вновь подтвердили его необходимость и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании (17 июля)", продолжил спецпредставитель.

При этом Сайдик выразил обеспокоенность возросшим в последнее время числом нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта.