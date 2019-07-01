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Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что если белорусы не хотят служить в армии, то он может обратиться за помощью в обороне страны к НАТО или РФ, но это чревато потерей суверенитета.
"Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики", - сказал Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Президента цитирует госагентство БелТА.
По словам президента, если белорусы не хотят служить в армии и защищать страну, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуация.
Один из них - обратиться за защитой в НАТО.
"Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет", - подчеркнул Лукашенко.
Другой возможный вариант развития событий касается вступления Беларуси в состав России, добавил президент.
"Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, - ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети - сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", - сказал глава государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что если белорусы не хотят служить в армии, то он может обратиться за помощью в обороне страны к НАТО или РФ, но это...
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