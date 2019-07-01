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Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»

02.07.2019 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У «зубров» подбирается хороший состав.

Юнас Энрот заключил новый контракт с «зубрами», - сообщает сайт клуба. Шведский вратарь провел в «Динамо» два предыдущих сезона и оба раза признавался болельщиками самым ценным игроком в динамовских рядах. В сумме на счету Юнаса 104 матча в КХЛ, в которых он отразил 91,8 процента бросков.

На финише предыдущей «регулярки» Энрот отправился в шведский «Эребру» с целью продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира. Эту задачу голкипер успешно решил, попутно вытащив команду в плей-офф SHL.

Недавно с клубом заключили контракты канадцы Франсис Паре и Стефан Эллиотт. Главным тренером будет Крэйг Вудкрофт, ассистировать ему будет Михаил Грабовский.

 
 
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У «зубров» подбирается хороший состав.
 
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