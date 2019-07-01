|
Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»
Источник материала: Партизан
У «зубров» подбирается хороший состав.
Юнас Энрот заключил новый контракт с «зубрами», - сообщает
На финише предыдущей «регулярки» Энрот отправился в шведский «Эребру» с целью продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира. Эту задачу голкипер успешно решил, попутно вытащив команду в плей-офф SHL.
Недавно с клубом заключили контракты канадцы Франсис Паре и Стефан Эллиотт. Главным тренером будет Крэйг Вудкрофт, ассистировать ему будет Михаил Грабовский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У «зубров» подбирается хороший состав.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)