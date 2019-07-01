В Слуцке вынесли приговор солдату, который за «плохую уборку» казармы сломал рядовому руку

Инцидент произошел в войсковой части в Слуцке.





Как установило следствие, 18 августа, чтобы «показать свое мнимое превосходство над военнослужащим более позднего призыва» обвиняемый «по надуманному поводу» возмутился качеством уборки казарм и соблюдения молодым солдатом распорядка дня.





— После этого со значительной силой нанес удары ногой по руке и ногам рядового, причинив ему физическую боль, побои, а также закрытый перелом левой локтевой кости.





На суде фигурант полностью признал вину. Однако, как указывает прокуратура, в ходе служебного расследования в части он пытался скрыть преступление: менял показания, просил потерпевшего молчать. Следствию обвиняемый сначала выдвигал версии, что причинил травмы по неосторожности, во время игры. Хотя потом все же возместил больнице расходы на лечение пострадавшего.





Суд признал парня виновным по ч.2 ст. 443 Уголовного кодекса, за насилие одного военнослужащего над другим. Он приговорен к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.





Приговор уже вступил в силу. Осужденный должен заплатить 2 тысячи рублей компенсации морального вреда избитому рядовому.

