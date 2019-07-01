«США — непоколебимый сторонник территориальной целостности Беларуси». Помпео поздравил белорусов с 3 Июля

Майкл Помпео. Фото: Reuters





«От имени Соединенных Штатов Америки сердечно поздравляю Республику Беларусь с Днем независимости, который празднуется 3 июля. Уважение прав и свобод человека, а также непрерывное развитие демократических принципов имеют ключевое значение для построения процветающих, устойчивых и мирных государств. Мы надеемся на продолжение диалога по этим вопросам в интересах обеих наших стран. В этот день я желаю народу Беларуси всего наилучшего», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте посольства США в Беларуси.









Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске





«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.





Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали не раскрыл.





14 января Владимир Макей заявил, что между Минском и Вашингтоном идут переговоры о взаимном расширении дипломатического присутствия, в том числе о том, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов.



