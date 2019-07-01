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Совет безопасности России: НАТО готовит «цветные революции» в ряде стран ОДКБ

02.07.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

НАТО готовит «цветные революции» в некоторых странах ОДКБ. Об этом в интервью «Российской газете»заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

«Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования «цветных революций», — заявил Нургалиев.

Как отметил Нургалиев, «сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую».

«Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по Организации», — уверен он.


При этом, как отметил Нургалиев, ОДКБ создана не для угроз кому бы то ни было, а для согласованных действий по обеспечению безопасности на основе отказа от применения силы.

В состав ОДКБ, напомним, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

 
 
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НАТО готовит «цветные революции» в некоторых странах ОДКБ. Об этом в интервью «Российской газете»заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид...
 
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