Совет безопасности России: НАТО готовит «цветные революции» в ряде стран ОДКБ

«Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования «цветных революций», — заявил Нургалиев.





Как отметил Нургалиев, «сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую».





«Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по Организации», — уверен он.









При этом, как отметил Нургалиев, ОДКБ создана не для угроз кому бы то ни было, а для согласованных действий по обеспечению безопасности на основе отказа от применения силы.





В состав ОДКБ, напомним, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.