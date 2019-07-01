Зеленский пригласил Лукашенко в Украину

БелТА сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение Александру Лукашенко посетить форум регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире. Об этомсообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.





«Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации», — сказал Игорь Кизим. Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский направил официальное приглашение Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии.





«Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств», — отметил посол.