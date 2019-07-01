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Задержали мужчину, который два года назад похитил дочь и вывез её в Литву

02.07.2019 19:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Литве задержан белорус, обвиняемый в похищении малолетней дочери. Как сообщается в Телеграм-канале Следственного комитета, столичные следователи ведут уголовное дело 35-летнего мужчины. В 2017 году он вывез своего малолетнего ребёнка 2015 года рождения с использованием поддельных документов.

Из материалов следствия следует, что в январе 2017 г. он забрал дочь, отключил мобильный телефон и больше на связь не выходил. В августе того же года его лишили родительских прав решением Минского городского суда, а позже завели дело о похищении человека, передает "Еврорадио".

К похищению он готовился заранее и сделал девочке шенгенскую визу, использовав поддельное согласие матери на выезд ребёнка. Мужчину объявили в международный розыск, и в этом году 26 июня его задержала в Вильне полиция Литвы. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.


Помимо похищения человека фигуранту дела инкриминируют мошенничество — он злоупотреблял доверием людей и выманивал у них деньги. Общая сумма ущерба — более 100 тысяч рублей.

С девочкой, которую забрали у задержанного отца, сейчас работают психологи. Решается вопрос о возвращении ребёнка матери.

 
 
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В Литве задержан белорус, обвиняемый в похищении малолетней дочери. Как сообщается в Телеграм-канале Следственного комитета, столичные следователи ведут...
 
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