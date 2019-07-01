Задержали мужчину, который два года назад похитил дочь и вывез её в Литву

"Еврорадио" . Из материалов следствия следует, что в январе 2017 г. он забрал дочь, отключил мобильный телефон и больше на связь не выходил. В августе того же года его лишили родительских прав решением Минского городского суда, а позже завели дело о похищении человека, передает





К похищению он готовился заранее и сделал девочке шенгенскую визу, использовав поддельное согласие матери на выезд ребёнка. Мужчину объявили в международный розыск, и в этом году 26 июня его задержала в Вильне полиция Литвы. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.









Помимо похищения человека фигуранту дела инкриминируют мошенничество — он злоупотреблял доверием людей и выманивал у них деньги. Общая сумма ущерба — более 100 тысяч рублей.





С девочкой, которую забрали у задержанного отца, сейчас работают психологи. Решается вопрос о возвращении ребёнка матери.