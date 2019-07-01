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Города Несвиж и Мартвили (Грузия) подписали соглашение о сотрудничестве

02.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня, 2 июля, в Городской Ратуше состоялось подписание Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между городами Несвиж и Мартвили (Грузия). 

Документ был подписан председателем Несвижского райисполкома Александром Ломским и мэром муниципалитета Мартвили Александром Григалава.

Города Несвиж и Мартвили (Грузия) подписали соглашение о сотрудничестве

  • Города Несвиж и Мартвили (Грузия) подписали соглашение о сотрудничестве

Это событие станет знаковой страницей в истории города. Начиная с 1993 года, Несвиж является членом Белорусской общественной организации “Породненный города” и сотрудничает с городами ближнего и дальнего зарубежья по экономическому, инвестиционному, культурному и образовательному направлениям. Всего таких городов уже 22 (включая Мартвили).

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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Сегодня, 2 июля, в Городской Ратуше состоялось подписание Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между городами Несвиж и Мартвили (Грузия).  Документ...
 
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