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Обнаружено тело исчезнувшей в озере футболистки

02.07.2019 21:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На дне озера Комо обнаружено тело 24-летней футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили. Об этом сообщает издание Blick.


Фото: официальный сайт «Янг Бойз»

Исмаили была найдена в ходе спасательной операции. Специальный робот обнаружил ее тело на глубине 204 метра, после чего оно было доставлено в госпиталь. Семья спортсменки была оповещена о том, что футболистка найдена мертвой.

Об исчезновении Исмаили сообщалось 30 июня. По словам одной из подруг девушки, они арендовали моторную лодку и отплыли от берега на 700 метров. Футболистка почувствовала, что ей жарко, и решила окунуться в воду. Она отплыла от лодки на некоторое расстояние и пропала из виду.

Прибывшие на место происшествия спасатели обыскали поверхность воды и дно, однако не сумели обнаружить Исмаили.

24-летняя Исмаили выступала за «Янг Бойз» с 2011-го и являлась капитаном команды. С 2014 года она играла за сборную Швейцарии.

 
 
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На дне озера Комо обнаружено тело 24-летней футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили. Об этом сообщает издание Blick.
 
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