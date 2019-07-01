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Обнаружено тело исчезнувшей в озере футболистки
Источник материала: Tut.by
На дне озера Комо обнаружено тело 24-летней футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили. Об этом сообщает издание Blick.
Исмаили была найдена в ходе спасательной операции. Специальный робот обнаружил ее тело на глубине 204 метра, после чего оно было доставлено в госпиталь. Семья спортсменки была оповещена о том, что футболистка найдена мертвой.
Об исчезновении Исмаили сообщалось 30 июня. По словам одной из подруг девушки, они арендовали моторную лодку и отплыли от берега на 700 метров. Футболистка почувствовала, что ей жарко, и решила окунуться в воду. Она отплыла от лодки на некоторое расстояние и пропала из виду.
Прибывшие на место происшествия спасатели обыскали поверхность воды и дно, однако не сумели обнаружить Исмаили.
24-летняя Исмаили выступала за «Янг Бойз» с 2011-го и являлась капитаном команды. С 2014 года она играла за сборную Швейцарии.
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На дне озера Комо обнаружено тело 24-летней футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили. Об этом сообщает издание Blick.
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