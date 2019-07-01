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Среди 14 погибших российских подводников семь капитанов первого ранга и два Героя России, - Путин

02.07.2019 21:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В составе экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота ВМФ РФ, на котором в понедельник произошел пожар, было семь капитанов первого ранга и два Героя России, отметил президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России", - сказал он на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

По словам главы государства, "это большая потеря для флота и вообще для армии".

Как сообщалось, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск (главная база Североного флота). На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Батиметрия - измерение глубин водных объектов с помощью специального оборудования.

 
 
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В составе экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота ВМФ РФ, на котором в понедельник произошел пожар, было семь капитанов первого...
 
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