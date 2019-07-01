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Александр Егоров: «Беларусбанк» – ключевой институт, который связывает финансовые системы Беларуси и Китая

02.07.2019 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси реализуется 30 проектов с Китаем. Выручка от их деятельности формирует 13 % ВВП. Это $8 млрд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем потенциал их финансирования – огромный. Здесь плечо подставляет правительство, частный капитал. А также банки.

Александр Егоров: «Беларусбанк» – ключевой институт, который связывает финансовые системы Беларуси и Китая

Александр Егоров, заместитель председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
«Беларусбанк» является ключевым институтом, который связывает финансовые системы Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Нами профинансировано проектов на сумму более $1,7 млрд за счет средств китайских банков. Банк является партнером и агентом по финансированию правительства Республики Беларусь.

Кроме того, мы активно работаем по направлению карточного бизнеса совместно с компанией China Union Pay. Также можно сказать о том, что банк открыл отделение в китайско-белорусском индустриальном парке, где могут обслуживаться как физические, так и юридические лица – резиденты парка.

Александр Егоров: «Беларусбанк» – ключевой институт, который связывает финансовые системы Беларуси и Китая

Александр Егоров: «Беларусбанк» – ключевой институт, который связывает финансовые системы Беларуси и Китая

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Новости Беларуси. В Беларуси реализуется 30 проектов с Китаем. Выручка от их деятельности формирует 13 % ВВП. Это $8 млрд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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