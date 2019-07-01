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II Европейские игры. Минск. Дневник 5

02.07.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Самых активных волонтёров II Европейских игр наградят золотым значком и билетом на ЧЕ по футболу–2020

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Новости Беларуси. 2 июля в парке «Дримленд» состоится чествование волонтеров II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем примут участие около 8 тысяч добровольцев, которые были задействованы на мультиспортивном форуме.

II Европейские игры. Минск. Дневник 5

В торжественной обстановке самым активным из них будут вручены благодарности, а также золотой значок волонтера и путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Самых активных волонтёров II Европейских игр наградят золотым значком и билетом на ЧЕ по футболу–2020 window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 239538, containerId:...
 
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