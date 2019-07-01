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Зеленский пригласил Лукашенко на Форум регионов в Житомире
02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, передает
Он добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, и сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения форума, который пройдет в октябре в Житомире.
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Форум планируется провести под патронатом руководителей двух государств.
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