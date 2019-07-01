Зеленский пригласил Лукашенко на Форум регионов в Житомире

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, передает БЕЛТА .

«Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств», – отметил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Он добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, и сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения форума, который пройдет в октябре в Житомире.