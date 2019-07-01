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Зеленский пригласил Лукашенко на Форум регионов в Житомире

02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, передает БЕЛТА.

«Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств», – отметил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Он добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, и сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения форума, который пройдет в октябре в Житомире.

Первый форум регионов двух стран прошел в октябре 2018 года в Гомеле. В пленарном заседании форума приняли участие лидеры двух государств.



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Теги: Гомель
 
 
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Форум планируется провести под патронатом руководителей двух государств.
 
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