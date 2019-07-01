В Бресте вручили вышиванки новорожденным накануне Дня Независимости

Источник материала: Виртуальный Брест

2 июля, накануне Дня Независимости Республики Беларусь, Брестский городской комитет БРСМ организовал акцию «Подари новорожденному вышиванку!».





В мероприятии принял участие председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Васильевич Красовский. Глава депутатского корпуса вместе с первыми секретарями территориальных комитетов БРСМ города посетители Брестский областной родильный дом.









Здесь в торжественной обстановке 20 молодым мамам, дети которых родились накануне Дня Независимости, вручили памятные подарки. Новорожденным подарили вышиванки, матерям – цветы и поздравительные открытки.













Исполняющий обязанности первого секретаря Брестского городского комитета БРСМ Юрий Бушик поздравил матерей и их детей с наступающим государственным праздником:









«Национальный орнамент – это визитка белорусов. Не просто украшение, но и шифр, который передается из поколения в поколение столетиями и обладает национально-культурной энергетикой. Распашонки с национальным орнаментом станут своеобразным оберегом для малышей, а сами дети будут расти здоровыми, сильными и станут патриотами своей страны.»