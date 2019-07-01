Президент — критикам «закона об отсрочках»: Вы хотите в состав России? НАТО? Нет. И я не хочу

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы должны защищать себя сами, только так наша страна сможет остаться суверенным государством. Так президент ответил тем, кто критикует «закон об отсрочках», сообщает пресс-служба главы государства.





Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Мы всегда говорили, и я это прошел сполна и имею право сказать: родину, отечество должны защищать все. Все, особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему. В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину, свою семью и свою женщину», — заявил президент на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.

Президент заметил, что в последнее время в интернете бурно обсуждается несколько тем, в том числе поправки в законы, касающиеся службы в армии. «Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай — а как будем защищать свою землю, свое Отечество, как? — подчеркнул глава государства. — Бедный министр обороны Равков: его истоптали уже вдоль и поперек — не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те что-то там приняли, а завтра будет катастрофа. Да успокойтесь. Президент не поставил подпись ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе».

По мнению Александра Лукашенко, за комментариями в интернете скрываются те, кто прежде всего «радели» за суверенитет и независимость. «Я вас предупреждал, что суверенитет и независимость — это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении. И наше общество на ура восприняло — будем суверенны и независимы. Особенно те, кто сегодня там пописывают. А когда встал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета, все закричали: «Нет!», — заметил он.

Противники нового закона, отметил президент, в своих комментариях в интернете предлагают разделить общество на некие классы: одни, простые граждане, будут защищать страну, а другие — работать, получать образование, жить за границей, но не воевать за родину. «Я как президент, обдумывая подброшенную тему, начинаю размышлять, мне же закон подписывать: а какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе?» — спросил глава государства.

По его словам, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуации. Один из них — обратиться за защитой в НАТО. «Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я — нет», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Другой возможный вариант развития событий касается вступления Беларуси в состав России, добавил президент. «Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети — сами пусть разбираются потом, — саркастически заметил глава государства. — Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу».

Александр Лукашенко подчеркнул, что для белорусов остается третий вариант: самим защищать себя. «И те, кто пописывают, так и размышляют, только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут никуда поступить и так далее. Вы хотите, чтобы было так? Я — нет. После меня — пожалуйста», — сказал президент.

Глава государства добавил, что тот, кто не смог извлечь урок из истории и прошлой войны, сегодня будет опять битым. «И если кто-то сюда придет, он не будет смотреть: это крестьянин, врач или рабочий, — отметил он. — Уроки нужно извлекать из всех событий, чтобы выстоять, выдержать и чтобы быть по-настоящему суверенным и независимым».

«История научила нас беречь мир и независимость, оставляя разногласия и противоречия в прошлом. Мы точно знаем, что будущее Беларуси — в сплоченности народа и национальном единстве. Это самое большое достижение нашего государства и самое лучшее наследие, которое мы оставим нашим детям и внукам», — сказал Александр Лукашенко.

За законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках», напомним, депутаты проголосовали 28 июня.