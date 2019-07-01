Источник материала: Виртуальный Брест

Вода это не только место для отдыха, но и зона опасности, которая не прощает шалости и необдуманных поступков граждан. За первое полугодие 2019 года на водоемах города утонуло 3 человека, что равняется аналогичному периоду 2018 года.





Анализом причин условий гибели людей на воде установлено, что основными причинами гибели являются купание в запрещенных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Отсутствие положительной динамики свидетельствует о недостаточности применяемых мер со стороны субъектов профилактики, а также самих граждан.

Ежегодно Брестским горисполкомом определяются места массового отдыха населения у воды, где разрешено купание.

В 2019 году купание разрешено на пляже «Центральный» (правый и левый берег р.Мухавец в районе моста по б-ру Шевченко), пляже «Восток», зоне отдыха по ул.Октябрьской Революции (Гребной канал), зоне отдыха «Красный двор».

Прокуратурой города в период купательного сезона проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение охраны жизни и безопасности людей на воде.

По результатам проведенной проверки прокуратурой города выявлены нарушения законодательства при благоустройстве территорий мест массового отдыха населения.

В связи с чем 22.05.2019 в Брестский горисполком внесено представление об устранении нарушений законодательства, направленных, в том числе, на охрану жизни людей на воде.

Данное представление в Брестском горисполкоме рассмотрено. Нарушения, отраженные в представлении, устранены, территории мест массового отдыха населения приведены в соответствии с требованиями законодательства.

Напоминаю, что за купание в запрещенных местах, а именно в местах не определенных Брестским горисполкомом, предусмотрена административная ответственность по ст.23.63 КоАП Республики Беларусь.

Места массового отдыха населения являются общественными местами, и за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте, либо появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте наступает административная ответственность, предусмотренная ст.17.3 КоАП Республики Беларусь.

С начала купательного сезона сотрудниками ОВД администраций Ленинского и Московского районов г.Бреста привлечено к административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива вблизи водоемов по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь – 78 граждан, за купание в запрещенных местах по ст.23.63 КоАП Республики Беларусь – 35 граждан.

Принятие субъектами профилактики мер по привлечению граждан к административной ответственности за купание в запрещенных местах, а также за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива вблизи водоемов является необходимой мерой для предотвращения утопления людей, которая безусловно будет продолжаться.

Старший помощник прокурора г.Бреста

юрист 2 класса Д.Ю.Марачук