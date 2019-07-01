Телеканал «МИР» присоединился к акции «Беларусь помнит. Помним каждого»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит масштабная патриотическая акция в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Тысячи людей несут цветы и венки к памятникам и мемориальным комплексам, сообщает телеканал «МИР 24».

Инициаторами акции «Беларусь помнит. Помним каждого» стали пионеры. Почти сразу к ним присоединилась вся республика – школьники, спортсмены, политики, артисты и журналисты. Руководители и сотрудники центральных телеканалов, в том числе и представители телерадиокомпании «МИР», посетили мемориальный комплекс «Хатынь» . В годы Великой Отечественной войны нацисты сожгли там деревню вместе с мирными жителями.

«Мы находимся в таком символичном месте, которое является лучшим ответом тем, кто хочет забыть об этой войне. Уже звучат голоса тех, кто хочет пересмотреть итоги той войны, сделать переоценку тех событий и правды, которая едина и бесспорна. Думаю, этих людей нужно просто привозить сюда, в Хатынь, чтобы показывать о зверствах людей, которые пришли сюда проповедовать шовинизм и ненависть к человеческой жизни», – сказал директор Национального представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Владимир Перцов.

Завтра в Беларуси пройдут основные памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения страны. Также страна будет отмечать и День независимости .



