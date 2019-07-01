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Телеканал «МИР» присоединился к акции «Беларусь помнит. Помним каждого»
02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит масштабная патриотическая акция в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Тысячи людей несут цветы и венки к памятникам и мемориальным комплексам, сообщает телеканал «МИР 24».
Инициаторами акции
«Мы находимся в таком символичном месте, которое является лучшим ответом тем, кто хочет забыть об этой войне. Уже звучат голоса тех, кто хочет пересмотреть итоги той войны, сделать переоценку тех событий и правды, которая едина и бесспорна. Думаю, этих людей нужно просто привозить сюда, в Хатынь, чтобы показывать о зверствах людей, которые пришли сюда проповедовать шовинизм и ненависть к человеческой жизни», – сказал директор Национального представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Владимир Перцов.
Завтра в Беларуси пройдут основные памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения страны. Также страна будет отмечать и
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Сотрудники центральных телеканалов посетили мемориальный комплекс «Хатынь». В годы Великой Отечественной войны нацисты сожгли деревню вместе с жителями.
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