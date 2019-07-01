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Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»

02.07.2019 22:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Растет число жертв масштабного наводнения в Иркутской области. На данный момент известно о 18 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Наводнение в Иркутской области: затоплены 3 500 домов

Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»

Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»

Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»

Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»

Непогоды нанесла этому российскому региону колоссальный ущерб. Десятки домов просто снесло потоком. Разрушены мосты, перекрыты дороги. Последствия стихии устраняют тысячи человек.

Наводнение преградило путь и белорусским участниками авторалли «Шелковый путь». Оно стартует из Иркутска, но добраться туда практически невозможно. Мы связались с белорусским экипажем по телефону.

Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-Спортавто» (Беларусь):
Проезжая через город, видели ужасную картину: дома плыли и уперлись в дорогу, тем самым в нескольких местах ее разрушив. Вокруг дороги – скопление домов. Там до сих пор проводятся работы. Несмотря на то что открыто движение транспорта, работы идут. Город без света, без питьевой воды. Много пунктов раздачи питьевой воды. Транспорт движется уже через город.

Напомним, три белорусских экипажа на своих МАЗах направляются в Китай через Иркутскую область. МЧС удалось расчистить дорогу в наиболее пострадавшем от стихии городе Тулун, и поэтому команда все же попадет в точку назначения в срок.

Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»

Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Новости России. Растет число жертв масштабного наводнения в Иркутской области. На данный момент известно о 18 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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