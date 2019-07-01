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Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»
Источник материала: СТВ
Новости России. Растет число жертв масштабного наводнения в Иркутской области. На данный момент известно о 18 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.
Непогоды нанесла этому российскому региону колоссальный ущерб. Десятки домов просто снесло потоком. Разрушены мосты, перекрыты дороги. Последствия стихии устраняют тысячи человек.
Наводнение преградило путь и белорусским участниками авторалли «Шелковый путь». Оно стартует из Иркутска, но добраться туда практически невозможно. Мы связались с белорусским экипажем по телефону.
Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-Спортавто» (Беларусь):
Напомним, три белорусских экипажа на своих МАЗах направляются в Китай через Иркутскую область. МЧС удалось расчистить дорогу в наиболее пострадавшем от стихии городе Тулун, и поэтому команда все же попадет в точку назначения в срок.
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Сергей Вязович о наводнении в Иркутской области: «Проезжая через город, видели ужасную картину: дома просто плыли»
Новости России. Растет число жертв масштабного наводнения в Иркутской области. На данный момент известно о 18 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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