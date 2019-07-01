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Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

02.07.2019 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На юге Беларуси устраняют последствия ураганного ветра. Стихия разыгралась вечером 1 июля и буквально сметала все на своем пути. В результате – поваленные деревья, сорванные крыши и обесточенные деревни. В наиболее пострадавшие районы отправилась съемочная группа телеканала СТВ. 

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Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Больше всего от сильнейшего удара стихии пострадали Гомельская и Брестская области. Досталось и центральной части страны. Хотя днем столбик термометра показывал +35. Кажется, это было ничто иное как затишье перед бурей. Затем на юг Беларуси обрушились ливень, град и шквалистый ветер.

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Петр Бутрим, СТВ:
Под таким мощным ветром не смогли устоять сотни деревьев. Их вырывало с корнем и валило, как карточный домик. Зачастую прямо на дорогу или автомобили.

Известно о падении 450 деревьев. В Иваново треснувшая ветка ивы как назло приземлилась прямо на памятник художнику и композитору Наполеону Орде. Бронзовая фигура осталась без руки.
Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Александр Головнев, житель Иваново:
Такого бурана давно не было у нас, уже не помню сколько. Везде пострадал город и крыши посносило. А здесь памятник.

В этом же районном центре бушующий ветер сорвал крышу 5-этажного жилого дома. Благо, хрупкая конструкция не рухнула с большой высоты на прохожих. К демонтажу рабочие приступили с самого утра. 

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Василий Пуцыкович, прораб ПМК-12 г. Иваново:
Был настолько сильный ветер, что не выдержало. Сейчас производим усиление несущих стропильных конструкций.

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Больше 200 деревень и примерно полсотни ферм оставила без света стихия в одной только Брестской области. Так, в Огово, неподалеку от Иваново, электроснабжение не было восстановлено в течение суток.

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Наталья Гречко, житель деревни Огово:
Электричества нет со вчерашнего дня. Уже холодильники, конечно, поразмораживались. А что сделаешь – природе не прикажешь быть другой.

В общей сложности повреждены кровли 20 домов и более сотни сельскохозпостроек. 

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Во всех областях республики были разрушения жилых домов и хозяйственных объектов, отключение электроэнергии. Оперативно приняли меры и серьезных последствий нет.

Аварийные службы продолжают приводить в порядок наиболее пострадавшие деревни и города. В Белэнерго создан специальный штаб, который координирует всю работу. 

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Люди в материале: Пётр Бутрим, Владимир Ващенко
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. На юге Беларуси устраняют последствия ураганного ветра. Стихия разыгралась вечером 1 июля и буквально сметала все на своем пути, сообщили в...
 
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