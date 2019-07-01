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Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На юге Беларуси устраняют последствия ураганного ветра. Стихия разыгралась вечером 1 июля и буквально сметала все на своем пути. В результате – поваленные деревья, сорванные крыши и обесточенные деревни. В наиболее пострадавшие районы отправилась съемочная группа телеканала СТВ.
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Больше всего от сильнейшего удара стихии пострадали Гомельская и Брестская области. Досталось и центральной части страны. Хотя днем столбик термометра показывал +35. Кажется, это было ничто иное как затишье перед бурей. Затем на юг Беларуси обрушились ливень, град и шквалистый ветер.
Петр Бутрим, СТВ:
Известно о падении 450 деревьев. В Иваново треснувшая ветка ивы как назло приземлилась прямо на памятник художнику и композитору Наполеону Орде. Бронзовая фигура осталась без руки.
Александр Головнев, житель Иваново:
В этом же районном центре бушующий ветер сорвал крышу 5-этажного жилого дома. Благо, хрупкая конструкция не рухнула с большой высоты на прохожих. К демонтажу рабочие приступили с самого утра.
Василий Пуцыкович, прораб ПМК-12 г. Иваново:
Больше 200 деревень и примерно полсотни ферм оставила без света стихия в одной только Брестской области. Так, в Огово, неподалеку от Иваново, электроснабжение не было восстановлено в течение суток.
Наталья Гречко, житель деревни Огово:
В общей сложности повреждены кровли 20 домов и более сотни сельскохозпостроек.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Аварийные службы продолжают приводить в порядок наиболее пострадавшие деревни и города. В Белэнерго создан специальный штаб, который координирует всю работу.
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Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси
Новости Беларуси. На юге Беларуси устраняют последствия ураганного ветра. Стихия разыгралась вечером 1 июля и буквально сметала все на своем пути, сообщили в...
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