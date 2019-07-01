Постамент с танком Т-72 установили на Партизанском проспекте в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Партизанском проспекте установили постамент с прославленным танком Т-72, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вес конструкции – 150 тонн. Специально для новой роли танк был облегчен. Когда-то эта машина была в строю.

Сегодня в Заводском районе есть еще одно памятное место, напоминающее о героическом подвиге воинов-победителей.





Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Этот объект – символ стойкости и мужества нашего белорусского народа, проявленного им в годы Великой Отечественной войны.







