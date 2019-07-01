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Постамент с танком Т-72 установили на Партизанском проспекте в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Партизанском проспекте установили постамент с прославленным танком Т-72, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вес конструкции – 150 тонн. Специально для новой роли танк был облегчен. Когда-то эта машина была в строю.
Сегодня в Заводском районе есть еще одно памятное место, напоминающее о героическом подвиге воинов-победителей.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
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Новости Беларуси. На Партизанском проспекте установили постамент с прославленным танком Т-72, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вес конструкции...
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