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Постамент с танком Т-72 установили на Партизанском проспекте в Минске

02.07.2019 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Партизанском проспекте установили постамент с прославленным танком Т-72, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вес конструкции – 150 тонн. Специально для новой роли танк был облегчен. Когда-то эта машина была в строю.

Сегодня в Заводском районе есть еще одно памятное место, напоминающее о героическом подвиге воинов-победителей.

Постамент с танком Т-72 установили на Партизанском проспекте в Минске

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Этот объект – символ стойкости и мужества нашего белорусского народа, проявленного им в годы Великой Отечественной войны.

Постамент с танком Т-72 установили на Партизанском проспекте в Минске

Постамент с танком Т-72 установили на Партизанском проспекте в Минске

Постамент с танком Т-72 установили на Партизанском проспекте в Минске

Люди в материале: Сергей Масляк
 
 
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Новости Беларуси. На Партизанском проспекте установили постамент с прославленным танком Т-72, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вес конструкции...
 
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