Когда прогремит салют и куда сходить на концерт. Программа празднования Дня независимости в Бресте

Источник материала: Tut.by

3 июля Брест вместе со всей страной отметит День независимости. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и закончатся ближе к полуночи.





Площадь Свободы

09.00. Церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение».

Брестская крепость

10.00. Возложение цветов к Вечному огню.

Проспект Машерова

11.00. Торжественное открытие Кобринского путепровода.

Брестская крепость

21.45−23.00. Праздничный концерт, посвященный Дню независимости. Республиканская акция «Споем гимн вместе!».

Музыкальная площадка на улице Советской

15.00−17.00. Концерт творческих коллективов и исполнителей города Бреста.

Торговый центр «Экватор»

17.00−22.00. Праздничная программа «Красуй, мая земля».

Праздничный салют прогремит во всех областных центрах и столице одновременно и начнется в 22.20.

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