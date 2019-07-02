ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда прогремит салют и куда сходить на концерт. Программа празднования Дня независимости в Бресте

02.07.2019 22:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

3 июля Брест вместе со всей страной отметит День независимости. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и закончатся ближе к полуночи.


Площадь Свободы

09.00. Церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение».

Брестская крепость

10.00. Возложение цветов к Вечному огню.

Проспект Машерова

11.00. Торжественное открытие Кобринского путепровода.

Брестская крепость

21.45−23.00. Праздничный концерт, посвященный Дню независимости. Республиканская акция «Споем гимн вместе!».

Музыкальная площадка на улице Советской

15.00−17.00. Концерт творческих коллективов и исполнителей города Бреста.

Торговый центр «Экватор»

17.00−22.00. Праздничная программа «Красуй, мая земля».

Праздничный салют прогремит во всех областных центрах и столице одновременно и начнется в 22.20.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на фестиваль

App Store Google Play
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июля в Бресте пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
На субмарыне ў Расіі загінула 7 капітанаў першага рангу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • фото модные женские пиджаки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика