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Когда прогремит салют и куда сходить на концерт. Программа празднования Дня независимости в Бресте
Источник материала: Tut.by
3 июля Брест вместе со всей страной отметит День независимости. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и закончатся ближе к полуночи.
Площадь Свободы
09.00. Церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение».
Брестская крепость
10.00. Возложение цветов к Вечному огню.
Проспект Машерова
11.00. Торжественное открытие Кобринского путепровода.
Брестская крепость
21.45−23.00. Праздничный концерт, посвященный Дню независимости. Республиканская акция «Споем гимн вместе!».
Музыкальная площадка на улице Советской
15.00−17.00. Концерт творческих коллективов и исполнителей города Бреста.
Торговый центр «Экватор»
17.00−22.00. Праздничная программа «Красуй, мая земля».
Праздничный салют прогремит во всех областных центрах и столице одновременно и начнется в 22.20.
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3 июля в Бресте пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Беларуси.
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