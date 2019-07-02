Руководитель военно-патриотического клуба «Витязь» Владимир Матусевич рассказывает про непростой путь 29-й танковой дивизии по кореличской земле

Источник материала: Полымя

Всё дальше от нас суровые годы Великой Отечественной войны, но ещё много неизвестного хранят события тех далёких времён. В канун 75-летия освобождения Беларуси необходимо вспомнить не только о тех известных и безвестных героях, которые погибли при освобождении нашей Родины, но и о тех, кто сложил свои головы во имя далёкой Победы в самом начале войны. В июне-июле 1941 года по территории нашего района с боями отступали различные части Красной Армии, среди которых были остатки 29-й танковой дивизии.





29-я танковая дивизия была создана в марте 1941 года, как и 11-й механизированный корпус, в который она входила. Командовал дивизией полковник Студнев Николай Петрович (на фото).

Дислоцировалась дивизия в городе Гродно. На вооружении состояли устаревшие танки БТ-5, БТ-7, Т-26, а также имелось 12 новых Т-34 и 6 танков КВ. Боевой путь этого подразделения описан в книге Д. Киенко и Д. Лютика «Первый удар. 29 танковая дивизия в боях за Гродно».

22 июня 1941 года дивизия контратаковала части 20 армейского корпуса немцев. Уже в первых боях танкисты проявили мужество и героизм, задержав наступление фашистских войск. Немецкий генерал Отт докладывал начальнику Генерального штаба свои впечатления о боях в районе Гродно: «Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на западе мы могли себе позволить известные вольности и отступление от уставных принципов, что теперь недопустимо». Понеся большие потери, дивизия отходила.

Дальше — известный «новогрудский котёл», из которого остатки 11 механизированного корпуса выходили по территории Кореличского района отдельными группами. 2-го июля 1941 года при попытке прорыва из окружения частей и штабов корпуса у д. Большие Жуховичи погибли командир 29-й танковой дивизии полковник Студнев Николай Петрович, полковой комиссар Лебедев Николай Павлович, майор Левков Ефим Дмитриевич, подполковник Крылов Василий Николаевич, где они и были похоронены. Остатки дивизии вместе с другими частями 11-го механизированного корпуса вырвались из кружения в районе станции Рабкор в 80-ти километрах южнее Бобруйска.

Известно, что в начале 70-х годов останки погибших из всех воинских захоронений, находящихся в окрестностях Жухович, в том числе безымянных, были перенесены в братскую могилу в центре деревни. Возможно, что в этой могиле покоятся и вышеназванные офицеры. К сожалению, их фамилий нет на этом памятнике. Но их недолгий боевой путь — это первые шаги к великой Победе, которые не должны быть забыты!

Владимир МАТУСЕВИЧ,

руководитель военно-патриотического клуба «Витязь»