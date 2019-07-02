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В белорусской армии появились новые генералы

02.07.2019 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В белорусской армии появились новые владельцы генеральских званий.

Как передает пресс-служба руководителя страны, Александр Лукашенко подписал указ о присвоении воинского звания генерал-майора полковникам Владиславу Будику, Леониду Касинскому, Игорю Бурмистрову и Олегу Мищенко,  сообщает "Еврорадио".

Также новые звания получили полковники юстиции Андрей Лис и Сергей Паско — они теперь генерал-майоры юстиции.

Полковнику милиции Александру Васильеву и полковнику внутренней службы Анатолию Долголевцу присвоены специальные звания генерал-майора милиции и внутренней службы соответственно.

 
 
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В белорусской армии появились новые владельцы генеральских званий.
 
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