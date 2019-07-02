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В белорусской армии появились новые генералы
Источник материала: Партизан
В белорусской армии появились новые владельцы генеральских званий.
Как передает
Также новые звания получили полковники юстиции Андрей Лис и Сергей Паско — они теперь генерал-майоры юстиции.
Полковнику милиции Александру Васильеву и полковнику внутренней службы Анатолию Долголевцу присвоены специальные звания генерал-майора милиции и внутренней службы соответственно.
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В белорусской армии появились новые владельцы генеральских званий.
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