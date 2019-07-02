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Павел Усов: Вините не Лукашенко, а независимость и суверенитет страны

02.07.2019 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко, конечно, мастер манипуляций. Он отыскал новых виновных в проблемах и трудностях беларусов: суверенитет и независимость.

Вот хотя бы его казуистический фокус по вопросу изменений закона о призыве.

Общество само виновато в том, что все обязаны служить. Воинская повинность (в новом формате) – это результат независимости и суверенитета. Хотите иметь суверенитет и независимость – значит, должны служить в армии. Цитата: “И когда встал вопрос сегодня о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета и независимости, все закричали: нет, надо общество разделить на части, на классы какие-то”.

Если раньше причиной всех бед беларусов был Запад, оппозиция и другие, то теперь все проблемы это – расплата за независимость и суверенитет.

Может, скоро новый налог будет “За независимую Беларусь”?

Другими словами, если вам плохо, вините не Лукашенко, а независимость и суверенитет страны.

Такое явное злоупотребление и манипуляция этими важными понятиями и политическими категориями может привести к трагическим последствиям для страны.

Посмотрев на “суверенитет и независимость” в исполнении Лукашенко, простой беларус может сказать, “а на кой мне нужен такой суверенитет, если он штанов лишает”, – и станет на Москву молиться.

Может, это и есть цель всех этих бездумных высказываний?


 
 
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Лукашенко, конечно, мастер манипуляций. Он отыскал новых виновных в проблемах и трудностях беларусов: суверенитет и независимость.
 
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