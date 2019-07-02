Брестский бизнесмен — о ситуации вокруг завода АКБ: Это были ошибки районной власти

Ютуб-канале Анастасии Баренцевой брестский бизнесмен, владелец группы компаний «Строительная техника и материалы» Дмитрий Черненко высказался о протестах брестчан против строительства аккумуляторного завода под Брестом. В интервью наАнастасии Баренцевой брестский бизнесмен, владелец группы компаний «Строительная техника и материалы»высказался о протестах брестчан против строительства аккумуляторного завода под Брестом.





— Возникла непонятная ситуация между людьми и властью. Люди были напуганы, они не были проинформированы. Само общественное обсуждение прошло так, что не было ни одного представителя общественности, — рассказал Дмитрий Черненко. — В законодательстве заложен норматив: если вы хотите ставить производство такого типа, вы должны спросить мнение людей, проживающих на этой территории. Все было сделано келейно, так, что ни один человек не пришел. Народ просто не был проинформирован. Когда началось строительство и народ об этом узнал, началось возмущение и недоверие к власти в этом вопросе.





...Это были ошибки и промашки районной власти прежде всего. Конфликт стал нарастать, а вместо того чтобы поговорить с людьми и успокоить, власть пошла по пути замалчивания, чем только подлила масла в огонь.









Дмитрий Черненко предлагал властям Бреста выступить в роли посредника и создать нейтральную экспертную группу, которая готова была рассмотреть вопрос опасности или безопасности производства.









— В итоге не нашли понимания ни у власти, ни у народа, который хотели каким-то образом защитить. Вопрос-то решался очень просто. Во-первых, давайте проведем общественную экспертизу, куда вошел бы представитель общественности, которого люди могли бы выдвинуть и которому бы они доверяли. И мы бы провели полноценную экспертизу и доложили бы всем, что в таком исполнении завод может работать. Легко и просто.





Второе — это оснастить завод круглосуточными онлайн-датчиками, которые выводили бы информацию в интернет. И любой человек 24 часа в сутки мог бы зайти и посмотреть на выбросы.





По словам бизнесмена, это позволило бы закрыть вопрос.





— Возникло бы доверие. Это доверие так и не было восстановлено по сегодняшний день, поэтому противостояние продолжается, что очень жаль.





Также Дмитрий Черненко предлагал властям создать круглосуточный мониторинг с выводом в интернет по всем предприятиям в свободной экономической зоне. Инициативу предлагалось реализовать за счет предпринимателей.





— Мы знаем факты, когда некоторые заводы подмешивают воду для снижения предельно допустимой концентрации и выливают все это в канализацию.





Бизнесмен заявил, что проблема загрязнения воздуха и воды является глобальной.





— Когда египтяне открыли, что туризм — это хороший источник доходов, они не посчитали, сколько стоит уничтожение кораллов в Красном море. Их практически не осталось сегодня в туристических зонах. Когда ныряешь с маской, там серое безжизненное пространство. И никаких денег, которые они заработали на туризме, не хватит на восстановление кораллов и многообразие рыб, которые там обитали. ...Мы берем в долг у будущих поколений. Никакой бизнес-план этого не включает.





...Мы торгуем не тракторами, не металлами, а воздухом и водой. И каждая страна это делает как может. До тех пор, пока у нас мало денег, нам кажется, что экология недорого стоит. Богатые страны уже поняли, что это очень дорого, и они запрещают опасные производства на своих территориях.





Никакое предприятие не застраховано от ЧП. Ликвидация последствий ЧП на опасных производствах обойдется бесконечно дорого. Это надо считать прежде, чем открывать производство в любой зоне, — сказал Дмитрий Черненко.