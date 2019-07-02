Федынич: Правительство Беларуси получило “благословение” МОТ на легализацию декрета №29

МОТ снова включила Беларусь в краткий список стран, где существует принудительный труд. 15 июня Комитет по применению норм и стандартов МОТ уже третий раз заслушал беларуское правительство о выполнении Конвенции №29 МОТ «О недопущении принудительного труда».





А уже 26 июня депутаты Палаты представителей перенесли в Трудовой кодекс нормы декрета № 29 от 26 июля 1999 года «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», который закрепил систему повсеместного перехода на срочные трудовые контракты, и декрета № 5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», ужесточившего трудовую дисциплину.





«Ранее эти Декреты носили временный характер, а сейчас получили статус Закона. Теперь свобода наказывать – для нанимателя, для работника же – рабство», – отмечает лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.





– Беларуские чиновники научились договариваться с чиновниками европейскими. Почему я делаю такой вывод?





В МОТ входят представители правительства, нанимателей и профсоюзов, которых называют «группа трудящихся». И эта группа трудящихся не инициировала рассмотрение правительством Беларуси Конвенции МОТ №29 о принудительном труде. Любой рассматриваемый вопрос требует детальной подготовки, фактуры, против которой представителям власти трудно будет возражать. Учитывая тот факт, что представитель правительства Беларуси поблагодарил за дискуссию по поводу принудительного труда, наводит на мысль, что все произошедшее – хорошо разыгранный спектакль, после которого пошла отмашка внести временные декреты в Трудовой кодекс и при этом не иметь никаких последствий со стороны международных структур, включая МОТ. Иначе как объяснить такое совпадение: 15 июня на сессии Международной конференции труда рассматривается «беларуский вопрос», а 26 июня Палата представителей вносит поправки в Трудовой кодекс.





«Правительство Беларуси получило “благословение” МОТ на легализацию декрета №29»

– У нас к МОТ накопилось много претензий. На мой взгляд, эта организация с каждым годом теряет реальное влияние на правительства и нанимателей стран, которые не соблюдают Конвенции МОТ. Прикрываться «демократическим словоблудием» больше не получится: и независимые профсоюзы, и граждане Беларуси более 20 лет боролись против краткосрочной системы найма (декрету №29), а в результате – правительство получило «благословение» Международной организации труда. Заложниками стали все люди труда Республики Беларусь. И сегодня, к сожалению, все будет зависеть от солидарности рабочего класса, с которой в Беларуси большие проблемы. Короче, дело утопающих – дело рук самих утопающих.





На мой взгляд, группа трудящихся должна была выступить против внесения этого вопроса в повестку дня Международной конференции труда в связи с его недостаточной подготовкой. И уже должен был насторожить их тот факт, что этот вопрос в повестку дня внесли зарубежные объединения нанимателей.









«То, что устроившись в Беларуси на работу, человек не может уволиться пока не закончится контракт – почему-то не сочли принудительным трудом»

– Можно констатировать, что сегодня международные структуры, созданные давным-давно (МОТ, ООН, так и недавно созданный Евросоюз), к сожалению, теряют свое влияние на соблюдение основополагающих прав и свобод в различных странах, в том числе – и развивающихся. Или не хотят, или не могут принимать конкретные решения и нести ответственность за их выполнение.





В результате – ни спецпараграфа в отношении правительства Республики Беларусь, ни конкретных рекомендаций по упразднению принудительного труда МОТ не сделала. Дружески пожурили, а то, что человек труда в Беларуси, найдя себе лучшую работу, не может уволиться, потому что на контракте, по всей вероятности, не сочли это принудительным трудом.





«В сложившейся ситуации своё веское слово должны сказать люди труда Беларуси, – подчеркивает Геннадий Федынич.

– Согласны ли вы работать дальше за еду от звонка до звонка, как скажет наниматель?





Если рабочие не отреагируют, рабство в Беларуси продолжит процветать и усиливаться. Из такого положения дел будет крайне сложно выбраться даже при смене правительства. Наниматель будет желать иметь у себя эти короткие поводки и не считаться с правами работника.





Я считаю, что все депутаты, которые голосовали за изменения в Трудовой Кодекс, поставили на себя черную метку. Они предали своих избирателей, подавляющее большинство которых работает на контрактах.





«Люди ежедневно испытывают стресс перед завершением срока контракта, не зная, перезаключат ли его и на каких условиях»

– Если раньше мы могли апеллировать к тому, что Декреты №29 и №5 временные и противоречат Трудовому Кодексу. К этому прислушивались и МОТ, и другие международные организации.





Для работников с этого момента наступило узаконенное рабство.





Мы долгое время добивались возвращения в Трудовой Кодекс бессрочных контрактов для большинства работников. Только с определенной группой граждан мы предлагали заключать краткосрочные контракты – это сезонные рабочие, главные бухгалтеры, руководители предприятий.





Люди ежедневно испытывают стресс перед завершением срока контракта, не зная, перезаключат ли его и на каких условиях. Данные изменения в Трудовом Кодексе затрагивают и местных чиновников, работников администраций, госслужащих. Они также вынуждены будут о том, в каких условиях им работать и работать ли в Беларуси вообще?