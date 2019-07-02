﻿ Четырнадцать российских моряков погибли при пожаре на атомной глубоководной станции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четырнадцать российских моряков погибли при пожаре на атомной глубоководной станции

02.07.2019 21:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном во вторник.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — отмечается в сообщении.

Очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды, добавили в военном ведомстве.

Источник РБК в силовых структурах сообщил, что ЧП произошло 1 июля около 20.30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщил собеседник.

По данным Газеты.RU, причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях.

Источник издания знакомый с ситуацией, сообщил, что научно-исследовательский аппарат представляет собой атомную глубоководную станцию проекта 10 831. Ее бортовой номер — АС-31 (в некоторых источниках ошибочно указана как АС-12). Она не несет вооружения и способна погружаться, по некоторых данным, на глубину до 6 тыс. м (практически было продемонстрировано погружение аппарата на глубину до 3 тыс. м). Может использоваться для специальных операций различного характера.


Предположительно, атомная глубоководная станция (АГС) АС-31 предназначалась для глубоководных спасательных работ. Однако специалисты считают, что спектр задач этой лодки гораздо шире, хотя на ней и нет никакого оружия. Прежде всего, это диверсионная лодка, которая может ставить в труднодоступных местах глубинные мины, в том числе и ядерные, проводить разведку, уничтожать кабели связи.

Нынешнее ЧП — крупнейшее по числу жертв происшествие на подводных аппаратах Минобороны России с ноября 2008 года. Тогда авария на построенной, но еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке (АПЛ) «Нерпа» унесла жизни 20 человек. Еще 21 человек пострадал. ЧП произошло во время заводских ходовых испытаний подлодки в Японском море. Из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая) в отсеки лодки стал поступать газ фреон.


 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении Минобороны России,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика