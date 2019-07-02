Четырнадцать российских моряков погибли при пожаре на атомной глубоководной станции

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — отмечается в сообщении.





Очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды, добавили в военном ведомстве.





РБК в силовых структурах сообщил, что ЧП произошло 1 июля около 20.30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщил собеседник. Источникв силовых структурах сообщил, что ЧП произошло 1 июля около 20.30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщил собеседник.





Газеты.RU , причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях. По данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях.





Источник издания знакомый с ситуацией, сообщил, что научно-исследовательский аппарат представляет собой атомную глубоководную станцию проекта 10 831. Ее бортовой номер — АС-31 (в некоторых источниках ошибочно указана как АС-12). Она не несет вооружения и способна погружаться, по некоторых данным, на глубину до 6 тыс. м (практически было продемонстрировано погружение аппарата на глубину до 3 тыс. м). Может использоваться для специальных операций различного характера.









Предположительно, атомная глубоководная станция (АГС) АС-31 предназначалась для глубоководных спасательных работ. Однако специалисты считают, что спектр задач этой лодки гораздо шире, хотя на ней и нет никакого оружия. Прежде всего, это диверсионная лодка, которая может ставить в труднодоступных местах глубинные мины, в том числе и ядерные, проводить разведку, уничтожать кабели связи.





Нынешнее ЧП — крупнейшее по числу жертв происшествие на подводных аппаратах Минобороны России с ноября 2008 года. Тогда авария на построенной, но еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке (АПЛ) «Нерпа» унесла жизни 20 человек. Еще 21 человек пострадал. ЧП произошло во время заводских ходовых испытаний подлодки в Японском море. Из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая) в отсеки лодки стал поступать газ фреон.



