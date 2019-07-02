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В ЕС опредилили глав Еврокомиссии, Европейского совета и ответственного за дипломатию
Источник материала: Партизан
Главы государств и правительств ЕС пришли к консенсусу.
Как сообщает корреспондент
Согласно сообщению Европейского совета, исполнительный орган ЕС возглавит представитель Германии Урсула фон дер Ляйен, которая является одной из близких соратниц канцлера Германии Ангелы Меркель.
С 2013 года она возглавляла министерство обороны Германии.
Также была согласована кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля на пост президента Европейского совета.
На на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности был номинирован исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель.
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Главы государств и правительств ЕС пришли к консенсусу.
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