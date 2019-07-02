﻿ В ЕС опредилили глав Еврокомиссии, Европейского совета и ответственного за дипломатию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕС опредилили глав Еврокомиссии, Европейского совета и ответственного за дипломатию

02.07.2019 20:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главы государств и правительств ЕС пришли к консенсусу.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", успешное завершение заседания подтвердил президент Европейского совета Дональд Туск.

Согласно сообщению Европейского совета, исполнительный орган ЕС возглавит представитель Германии Урсула фон дер Ляйен, которая является одной из близких соратниц канцлера Германии Ангелы Меркель.

С 2013 года она возглавляла министерство обороны Германии.


Также была согласована кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля на пост президента Европейского совета.

На на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности был номинирован исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС - Туск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские рубашки приталенные вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика