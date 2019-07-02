В ЕС опредилили глав Еврокомиссии, Европейского совета и ответственного за дипломатию

"Европейской правды" , успешное завершение заседания подтвердил президент Европейского совета Дональд Туск. Как сообщает корреспондент, успешное завершение заседания подтвердил президент Европейского совета Дональд Туск.





Согласно сообщению Европейского совета, исполнительный орган ЕС возглавит представитель Германии Урсула фон дер Ляйен, которая является одной из близких соратниц канцлера Германии Ангелы Меркель.





С 2013 года она возглавляла министерство обороны Германии.









Также была согласована кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля на пост президента Европейского совета.





На на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности был номинирован исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель.