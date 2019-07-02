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В Совбезе РФ сообщили об увеличении числа полетов разведывательной авиации НАТО у западных границ ОДКБ

02.07.2019 22:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Число вылетов разведывательной авиации НАТО у западных границ России и Беларуси увеличилось, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

"Вдоль западных границ ОДКБ активно проводятся мероприятия оперативной и боевой подготовки, увеличивается количество вылетов разведывательной авиации НАТО", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете".

"На территориях некоторых восточноевропейских стран и ряда государств Балтии строятся новые объекты инфраструктуры НАТО, на которых сосредоточиваются пункты управления и разведки, группировки войск, запасы вооружения и военной техники", - добавил он.

В декабре прошлого года начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России Андрей Кобан сообщил, что в 2018 году войска обнаружили и сопроводили около трех тысяч иностранных военных самолетов, приблизившихся к границам РФ, в том числе 1000 самолетов-разведчиков.

 
 
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Число вылетов разведывательной авиации НАТО у западных границ России и Беларуси увеличилось, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. "Вдоль...
 
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