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Как будет работать общественный транспорт в Минске 3 июля и где ограничат движение?

02.07.2019 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подготовка к главному празднику страны завершается. На проспекте Машерова пройдет генеральная репетиция театрализованного эпизода «Беларусь гераічная» в рамках военного парада. С 21 часа до 1 часа ночи здесь ограничат движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, грандиозный парад в центре столицы пройдет вечером 3 июля. Начало выдвижения механизированной колонны по маршруту улица Основателей – улица Стариновская – в 15.00. Выезд техники на проспект Независимости – проспект Машерова – часом позже.

Как будет работать общественный транспорт в Минске 3 июля и где ограничат движение?

Механизированная колонна выстроиться на проспекте Машерова на участке от реки Свислочь до улицы Куйбышева. Поэтапно по мере передвижения колонн, а также в период проведения праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено. Автолюбителям лучше оставить машину дома и пересесть на метро. 3 июля подземка будет работать по особому графику: до 1.30 ночи. Интервалы движения поездов сократят. Продлят работу и некоторые маршруты общественного транспорта.

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Новости Беларуси. Подготовка к главному празднику страны завершается. На проспекте Машерова пройдет генеральная репетиция театрализованного эпизода «Беларусь...
 
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