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Лукашенко: Будущее Беларуси – в сплоченности народа
03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Будущее Беларуси – в сплоченности народа и национальном единстве. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в канун Дня независимости, передает телеканал «МИР 24».
В Беларуси завтра выходной день. Торжественные мероприятия запланированы по всей стране. В Минске пройдут парад военной техники и галла-концерт. А завершится празднование Дня независимости традиционным салютом.
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Глава государства подчеркнул, что своей мирной жизнью жители Беларуси обязаны ветеранам, героям тыла и всем белорусам послевоенного времени.
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