Лукашенко: Будущее Беларуси – в сплоченности народа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Будущее Беларуси – в сплоченности народа и национальном единстве. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в канун Дня независимости, передает телеканал «МИР 24».



Глава государства призвал учиться извлекать из прошлого уроки, а также подчеркнул, что своей мирной жизнью жители Беларуси обязаны ветеранам, героям тыла и всем белорусам послевоенного времени.

«Долг нашего поколения жить так, как вы. Научить своих детей, как вы, любить Родину, работать на ее благо и быть готовым постоять за Отечество. Наш долг – взрастить в юных сердцах чувство гордости за славное поколение белорусов, которые в трудный час доказали, что достойны независимости, достойны нашей Беларуси. На планете живут две тысячи больших и малых народностей, но только десятая часть из них сумела создать собственное государство и сделать так, чтобы оно состоялось», – заявил Лукашенко.

В Беларуси завтра выходной день. Торжественные мероприятия запланированы по всей стране. В Минске пройдут парад военной техники и галла-концерт. А завершится празднование Дня независимости традиционным салютом.