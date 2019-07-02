ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Будущее Беларуси – в сплоченности народа

03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Будущее Беларуси – в сплоченности народа и национальном единстве. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в канун Дня независимости, передает телеканал «МИР 24».

Глава государства призвал учиться извлекать из прошлого уроки, а также подчеркнул, что своей мирной жизнью жители Беларуси обязаны ветеранам, героям тыла и всем белорусам послевоенного времени.

«Долг нашего поколения жить так, как вы. Научить своих детей, как вы, любить Родину, работать на ее благо и быть готовым постоять за Отечество. Наш долг – взрастить в юных сердцах чувство гордости за славное поколение белорусов, которые в трудный час доказали, что достойны независимости, достойны нашей Беларуси. На планете живут две тысячи больших и малых народностей, но только десятая часть из них сумела создать собственное государство и сделать так, чтобы оно состоялось», – заявил Лукашенко.

В Беларуси завтра выходной день. Торжественные мероприятия запланированы по всей стране. В Минске пройдут парад военной техники и галла-концерт. А завершится празднование Дня независимости традиционным салютом. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства подчеркнул, что своей мирной жизнью жители Беларуси обязаны ветеранам, героям тыла и всем белорусам послевоенного времени.
 
Новости дня
Новости разные
 
3 июля. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика