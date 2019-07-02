В Ленинском районе Бреста отметили День микрорайона «Задворцы»

Источник материала: Виртуальный Брест

2 июля в Ленинском районе Бреста отмечали День микрорайона «Задворцы».





Накануне Дня Независимости Республики Беларусь люди собрались, чтобы чествовать лучших представителей своего района, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и члены трудовых семейных династий. О них – семейные истории и вехи боевой и трудовой жизни. Для всех пришедших – праздничный концерт–воспоминание, небольшая выставка ретроавтомобилей, возможность познакомиться с работой сотрудников милиции, примерить специальную амуницию – шлем, бронежилет. Но больше всего внимания детей и взрослых – служебной собаке, мощной и мудрой овчарке, которая может задержать преступника и спокойно откликнуться на ласку ребенка, запустившего руки в густую шерсть.





Детям и взрослым на празднике – раздолье. Познакомиться с историей пограничных войск, рассматривая подлинные раритеты и беседуя с коллекционером. Рассказать стихи под бурные аплодисменты зрителей.





Найти новых друзей, чтобы поиграть в настольный футбол или хоккей. Поиграть в теннис. Погонять на электросамокате или гироскутере. Попрыгать на батуте. Съесть холодное вкусное мороженое.