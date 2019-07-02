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В Ленинском районе Бреста отметили День микрорайона «Задворцы»
03.07.2019 07:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
2 июля в Ленинском районе Бреста отмечали День микрорайона «Задворцы».
Накануне Дня Независимости Республики Беларусь люди собрались, чтобы чествовать лучших представителей своего района, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и члены трудовых семейных династий. О них – семейные истории и вехи боевой и трудовой жизни. Для всех пришедших – праздничный концерт–воспоминание, небольшая
Детям и взрослым на празднике – раздолье. Познакомиться с историей пограничных войск, рассматривая подлинные раритеты и беседуя с коллекционером. Рассказать стихи под бурные аплодисменты зрителей.
Найти новых друзей, чтобы поиграть в настольный футбол или хоккей. Поиграть в теннис. Погонять на электросамокате или гироскутере. Попрыгать на батуте. Съесть холодное вкусное мороженое.
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2 июля в Ленинском районе Бреста отмечали День микрорайона «Задворцы». Накануне Дня Независимости Республики Беларусь люди собрались, чтобы чествовать лучших...
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