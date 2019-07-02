3 июля. События и люди

Источник материала: Аргументы и факты

ПРАЗДНИКИ:

Беларусь - День Независимости (с 1990 г. по 1997 г. отмечался 27 июля - в день принятия Верховным Советом БССР Декларации о государственном суверенитете Беларуси. С 1997 года, после республиканского референдума о проведении Дня Независимости, по указу Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО День Независимости стал отмечаться 3 июля в память освобождения Минска от фашистских захватчиков в 1944 году).

Россия - День ГАИ (в России ГАИ официально называется ГИБДД).

ПРИМЕТЫ:

Мефодий Перепелятник. Если сегодня дождь, то будет идти сорок дней. Если в этот день паук не раскидывает сети, будет дождь или буря.

РОДИЛИСЬ:

1864 Митрофан Ефимович ПЯТНИЦКИЙ, собиратель и исполнитель русских народных песен, основатель Русского народного хора (с 1927 года - хор им. Пятницкого).

1883 Франц КАФКА, австрийский писатель. В первой же рецензии на свой рассказ Кафка узнал, как говорится, всю правду о себе: «Автор - окончательно закомплексованный человек с массой страхов и настоящих фобий, который не может жить в мире обычных людей». Умирая, писатель попросил своего друга Макса БРОДА уничтожить все свои неопубликованные произведения, включая романы «Процесс», «Замок» и «Америка». Если бы друг выполнил его просьбу, никто сегодня и не знал бы имени писателя.

1926 Владимир Осипович БОГОМОЛОВ, российский писатель (роман «Момент истины»). Этим романом в обиход русского языка были введены несколько новых понятий и, прежде всего выражение «момент истины» - «момент получения информации, способствующей установлению истины».

1949 Виктор Давыдович КУПРЕЙЧИК, белорусский шахматист. Умер в 2017 году.

1962 Том КРУЗ (Томас Круз Мапотер IV), американский актёр. Родился в семье актрисы и инженера. В детстве у него были кривые и неправильно растущие зубы. Его отец много пил и постоянно избивал Тома и его трёх сестёр. К 14 годам Том сменил 15 школ. В 2013 году Том зарегистрировался в российской социальной сети «ВКонтакте».

1964 Алексей Валерьевич СЕРЕБРЯКОВ, российский актёр. В 2012 году вместе с семьёй эмигрировал в Канаду.

1970 Теему Илмари СЕЛЯННЕ, знаменитый финский хоккеист. У него четверо детей.

1976 Денис Игоревич РОЖКОВ, российский актёр (Антошин в сериале «Глухарь»).

1987 Себастьян ФЕТТЕЛЬ, немецкий пилот «Формулы 1».

СОБЫТИЯ:

1886 Карл БЕНЦ из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, проехав 10 километров и достигнув скорости в 16 км/час.

1898 Американец Джошуа СЛОКУМ завершил первое в мире одиночное кругосветное плавание.

1928 В продаже появились первые телевизоры. Они стоили $75.

1936 В СССР постановлением Совнаркома была создана Государственная автоинспекция (ГАИ).

1944 Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

1974 Борис МОИСЕЕВ дебютировал на сцене.

1988 Американец Гай ГЕРМАН установил мировой рекорд, забравшись на верхушку 30-метровой пихты и спустившись вниз за 24,82 секунды.

1997 В возрасте 35 лет умерла Ирина Юрьевна МЕТЛИЦКАЯ, российская актриса.

2018 Учёные в Дании впервые создали искусственный человеческий яичник.

ДНИ ГОРОДОВ:

Березино - 518 лет. Борисов - 917 лет. Воложин - 619 лет. Городок - 369 лет. Дзержинск - 873 года. Жодино - 376 лет. Клецк - 892 года. Копыль - 745 лет. Молодечно - 631 год. Несвиж - 796 лет. Ошмяны - 678 лет. Рогачёв - 877 лет. Слоним - 767 лет. Сенно - 577 лет.