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Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

03.07.2019 00:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По всей стране в канун Дня Независимости и юбилея освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходит масштабная акция памяти. К подножию монументов уже легли тысячи букетов и венков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без внимания не остаетсяя ни одно воинское захоронение. Чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей молодое поколение. Именно оно выступило инициатором акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Корреспонденты СТВ присоединились к торжественным мероприятиям.

Дмитрий Асанов накануне Дня Независимости: На таких праздниках стараюсь максимально больше узнать об истории своей семьи

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

В том, что память – основа будущего, уверен и Владислав Терешко. Десятиклассник из поселка Домачево вместе с друзьями ухаживает за памятниками малой родины. Их никто не просил, но совесть подсказывает: мы все обязаны хранить мемориалы, чтобы не забывать, какой ценой далась победа. Например, здесь навсегда остались в лесу 53 воспитанника детского дома. Их расстреляли. Самый старший из погибших был ровесником Владислава.   

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Владислав Терешко, житель городского поселка Домачево (Брестский район):
Я из деревни, из Домачево. И если это произошло на моей земле, то я не могу забывать. Я должен этот памятник поддерживать в чистоте, убирать его и должен рассказывать другим, чтобы люди знали и помнили об этом. 

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Цветы возлагают к мемориалам воинской славы по всей стране. Охватить захоронения, даже в самых отдаленных уголках, – душевный порыв молодых белорусов. В Шклове школьники принесли цветы к Аллее героев. Здесь захоронены красноармейцы, их земляки, которые погибли, сражаясь за свободу во время Великой Отечественной. 

Дмитрий Хританович, житель Шклова:
Мой прадед – настоящий герой. Мы благодарны тем, кто добывал нам мирное небо. 

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Лариса Силивестрова, директор Шкловского районного историко-краеведческого музея:
Священное место для шкловчан. Мы его помним. Здесь всегда горит Вечный огонь, есть живые цветы.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

А в Минске к акции присоединились спортсмены, политики, артисты и другие известные жители нашей страны. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вместо с женой возложили цветы у Вечного огня на площади Победы.

Беларусь помнит. Сергей Румас возложил цветы к обелиску на площади Победы

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

У монументального комплекса – стелы «Минск – город-герой» – венки и цветы – от известных спортсменов. В их числе министр спорта – Сергей Ковальчук, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону – Дарья Домрачева и многократный победитель турниров «Большого шлема» – теннисист Максим Мирный. Для каждого из них тема войны – личная история.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону
Мои дедушка и бабушка вместе прошли всю войну. Наверное, сложно передать словами, как это тяжело было. Поэтому они не очень делились подробностями всех историй. Но по интонации, по выражениям их лиц сразу было понятно, что горе было огромнейшей величины.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Максим Мирный, олимпийский чемпион по теннису:
Сегодня я привел своего сына. Мы вместе возлагали цветы. И я рассказываю в эти особые дни о тех героических днях войны, насколько разрушительной была война для Беларуси.

В нашей семье тоже принимали участие в войне, все наши дедушки, бабушки. К счастью, все вернулись живыми.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

Присоединились к марафону памяти «Беларусь помнит» и центральные медиа страны. Накануне Дня Независимости сотрудники телеканала СТВ вместе с коллегами возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь».

«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

В далеком 1943-м 149 местных жителей были уничтожены гитлеровскими карателями. На месте  трагедии – остовы домов тысяч деревень, разделивших печальную участь Хатыни. Цветы памяти в эти дни – как символ единства нации. Беларусь помнит. 

Чтобы не дать переписать историю и напомнить факты событий самой кровопролитной войны XX столетия, в Хатынь приехала автоколонна из далекого Татарстана. Взрослые привезли в Беларусь своих детей, чтобы показать страшную правду гитлеровской чумы. Говорят, именно в нашей стране, как нигде более, они могут рассказать подрастающему поколению, как это – помнить. Когда никто не забыт и ничто не забыто. 

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Николай Новиков, житель Набережных Челнов (Татарстан):
Будем развивать такие автопробеги каждый год, чтобы познать это и сохранить в памяти навсегда.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Вероника Гришкова, СТВ:
Время собирать камни на дорогах войны продолжается. И сегодня антагонизм смерти – цветы памяти.

Собирательный образ Хатыни – сожженные деревни нашей родины – но здесь только четыре десятка деревень и 27 названий на стене – из Освейской трагедии. А ведь именно Верхнедвинщина по праву признается самым пылающим краем военного лихолетия. В 1943-м там было сожжено 426 населенных пунктов, из них 305 целиком или частично – с людьми. Многие из них исчезли навсегда, а численность населения района не удалось восстановить и сегодня. 

На северный рубеж Беларуси добралась съемочная группа СТВ. Горячий эпизод войны лег в основу документального фильма «Говорит немая память», который покажут в День Независимости на нашем канале. Свидетельство страшных событий заполнят белые пятна истории Великой Отечественной. Страшные воспоминания…

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Не обойдется и без сантиментов – встреча двух потерявшихся в огне войны сестер – они обрели семью через семь десятков лет. Эта и десятки других историй подтверждают: сила памяти – это наш фронт.

Несут цветы к местам памяти не только жители нашей страны, вместе с белорусами вспоминают павших и гости, которые в эти дни приезжают поздравить нас с 75-летием освобождения Беларуси. Мемориальная часовня на Буйничском поле утопает в цветах – делегация из Москвы и Санкт-Петербурга пришла сюда, чтобы отдать дань памяти подвигу воинов и народных ополченцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Гости отметили поразительную любовь белорусов к своей истории, трепетное отношение к памяти павших, героизм жителей в тяжелое военное время.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Василий Волобуев, председатель Совета ветеранов (Россия):
Здорово, что теперешняя молодежь активно приобщается к этой памяти, проявляет интерес к тому, что их деды и прадеды сделали для их сегодняшнего будущего.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Михаил Мороз, участник Великой Отечественной войны (Россия):
Я ветеран, мне уже 92 года. Но не было случая, чтобы я отказал, когда меня звали к молодежи, я иду и сею разумное, вечное, чтобы они знали и помнили это.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Татьяна Рулева, председатель Общества инвалидов (Россия):
Мы чтим эту память. Если здесь происходило такое значимое для Могилева, Беларуси событие, оно так же значимо и для нас. Мы хотим отдать дань памяти и почтить память погибших.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Вспоминали подвиги героев войны сегодня и в Витебске. Жители микрорайона «Руба» несли к памятнику неизвестному солдату ромашки, васильки, лилии. Цветы с собственных клумб. Именно такими букетами встречали победителей местные жители в 1944-м.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Екатерина Данилюк, жительница микрорайона «Руба»:
Это мой дедушка – Габрашитов Гайнидин Габрашитович. Он родился в Башкирии и воевал. Награжден многими медалями. Но самая для нас ценная – это медаль «За отвагу».

Дедушка после завершения войны остался жив, оказался в Рубе и продолжил свой трудовой путь на заводе «Доломит», и до конца своих дней там работал.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Евгения Кожелева, жительница микрорайона «Руба»:
Мы сегодня на Дне Независимости вспоминаем, кто отстоял нашу страну. Спасибо им за мирное небо и за нашу красивую Беларусь!

В Гомель сегодня доставили очередные шесть капсул с землей из мест, где показали пример мужества и отваги защитники и освободители Беларуси. Лоев, Славгород, Витебск, Гродно, Брест – география подвигов безгранична. С полей сражений Великой войны за последнее десятилетие к мемориальному комплексу «Курган славы»  гомельчане привезли более 340 капсул с землей, омытой кровью.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

 

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Павел Жданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я думаю, сохранение этой традиции, которая к нам пришла из прошлого века… Сколько людей пришло, абсолютно разных: детей, ветеранов, рабочих, военных. Все пришли поклониться ратному подвигу дедов, прадедов, отцов. Для меня очень символично быть здесь, потому что мой прадед в составе первого Белорусского фронта освобождал Беларусь.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Николай Гудков, ветеран Великой Отечественной войны:
Это было очень тяжело. У каждого в голове была мысль: освободим ли мы наш родной Гомель, останемся ли живы? С этой мыслью шли в атаку и били врага.

Нас уже осталось мало. Плачем сегодня и о себе, и о тех наших товарищах, которые принимали с нами участие в освобождении.

Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Не остались безучастными к акции и игроки ФК «Витебск». Спортсмены приехали к мемориальному комплексу на площади Победы.

Дети, спортсмены, артисты, политики, известные медиаперсоны и простые белорусы накануне 75-пятилетия освобождения родины от немецко-фашистских захватчиков выстилают пестрым цветочным ковром подножия памятников и мемориалов, посвященных событиям самой кровопролитной войны, в которой мы победили. Это особый порыв души как знак того, что Беларусь помнит.

Люди в материале: Дарья Домрачева, Максим Мирный, Вероника Гришкова, Павел Жданович
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. По всей стране в канун Дня Независимости и юбилея освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходит масштабная акция памяти. К подножию...
 
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