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Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По всей стране в канун Дня Независимости и юбилея освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходит масштабная акция памяти. К подножию монументов уже легли тысячи букетов и венков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без внимания не остаетсяя ни одно воинское захоронение. Чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей молодое поколение. Именно оно выступило инициатором акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Корреспонденты СТВ присоединились к торжественным мероприятиям.
В том, что память – основа будущего, уверен и Владислав Терешко. Десятиклассник из поселка Домачево вместе с друзьями ухаживает за памятниками малой родины. Их никто не просил, но совесть подсказывает: мы все обязаны хранить мемориалы, чтобы не забывать, какой ценой далась победа. Например, здесь навсегда остались в лесу 53 воспитанника детского дома. Их расстреляли. Самый старший из погибших был ровесником Владислава.
Владислав Терешко, житель городского поселка Домачево (Брестский район):
Цветы возлагают к мемориалам воинской славы по всей стране. Охватить захоронения, даже в самых отдаленных уголках, – душевный порыв молодых белорусов. В Шклове школьники принесли цветы к Аллее героев. Здесь захоронены красноармейцы, их земляки, которые погибли, сражаясь за свободу во время Великой Отечественной.
Дмитрий Хританович, житель Шклова:
Лариса Силивестрова, директор Шкловского районного историко-краеведческого музея:
А в Минске к акции присоединились спортсмены, политики, артисты и другие известные жители нашей страны. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вместо с женой возложили цветы у Вечного огня на площади Победы.
У монументального комплекса – стелы «Минск – город-герой» – венки и цветы – от известных спортсменов. В их числе министр спорта – Сергей Ковальчук, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону – Дарья Домрачева и многократный победитель турниров «Большого шлема» – теннисист Максим Мирный. Для каждого из них тема войны – личная история.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону
Максим Мирный, олимпийский чемпион по теннису:
В нашей семье тоже принимали участие в войне, все наши дедушки, бабушки. К счастью, все вернулись живыми.
Присоединились к марафону памяти «Беларусь помнит» и центральные медиа страны. Накануне Дня Независимости сотрудники телеканала СТВ вместе с коллегами возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь».
В далеком 1943-м 149 местных жителей были уничтожены гитлеровскими карателями. На месте трагедии – остовы домов тысяч деревень, разделивших печальную участь Хатыни. Цветы памяти в эти дни – как символ единства нации. Беларусь помнит.
Чтобы не дать переписать историю и напомнить факты событий самой кровопролитной войны XX столетия, в Хатынь приехала автоколонна из далекого Татарстана. Взрослые привезли в Беларусь своих детей, чтобы показать страшную правду гитлеровской чумы. Говорят, именно в нашей стране, как нигде более, они могут рассказать подрастающему поколению, как это – помнить. Когда никто не забыт и ничто не забыто.
Николай Новиков, житель Набережных Челнов (Татарстан):
Вероника Гришкова, СТВ:
Собирательный образ Хатыни – сожженные деревни нашей родины – но здесь только четыре десятка деревень и 27 названий на стене – из Освейской трагедии. А ведь именно Верхнедвинщина по праву признается самым пылающим краем военного лихолетия. В 1943-м там было сожжено 426 населенных пунктов, из них 305 целиком или частично – с людьми. Многие из них исчезли навсегда, а численность населения района не удалось восстановить и сегодня.
На северный рубеж Беларуси добралась съемочная группа СТВ. Горячий эпизод войны лег в основу документального фильма «Говорит немая память», который покажут в День Независимости на нашем канале. Свидетельство страшных событий заполнят белые пятна истории Великой Отечественной. Страшные воспоминания…
Не обойдется и без сантиментов – встреча двух потерявшихся в огне войны сестер – они обрели семью через семь десятков лет. Эта и десятки других историй подтверждают: сила памяти – это наш фронт.
Несут цветы к местам памяти не только жители нашей страны, вместе с белорусами вспоминают павших и гости, которые в эти дни приезжают поздравить нас с 75-летием освобождения Беларуси. Мемориальная часовня на Буйничском поле утопает в цветах – делегация из Москвы и Санкт-Петербурга пришла сюда, чтобы отдать дань памяти подвигу воинов и народных ополченцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Гости отметили поразительную любовь белорусов к своей истории, трепетное отношение к памяти павших, героизм жителей в тяжелое военное время.
Василий Волобуев, председатель Совета ветеранов (Россия):
Михаил Мороз, участник Великой Отечественной войны (Россия):
Татьяна Рулева, председатель Общества инвалидов (Россия):
Вспоминали подвиги героев войны сегодня и в Витебске. Жители микрорайона «Руба» несли к памятнику неизвестному солдату ромашки, васильки, лилии. Цветы с собственных клумб. Именно такими букетами встречали победителей местные жители в 1944-м.
Екатерина Данилюк, жительница микрорайона «Руба»:
Дедушка после завершения войны остался жив, оказался в Рубе и продолжил свой трудовой путь на заводе «Доломит», и до конца своих дней там работал.
В Гомель сегодня доставили очередные шесть капсул с землей из мест, где показали пример мужества и отваги защитники и освободители Беларуси. Лоев, Славгород, Витебск, Гродно, Брест – география подвигов безгранична. С полей сражений Великой войны за последнее десятилетие к мемориальному комплексу «Курган славы» гомельчане привезли более 340 капсул с землей, омытой кровью.
Павел Жданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Николай Гудков, ветеран Великой Отечественной войны:
Нас уже осталось мало. Плачем сегодня и о себе, и о тех наших товарищах, которые принимали с нами участие в освобождении.
Не остались безучастными к акции и игроки ФК «Витебск». Спортсмены приехали к мемориальному комплексу на площади Победы.
Дети, спортсмены, артисты, политики, известные медиаперсоны и простые белорусы накануне 75-пятилетия освобождения родины от немецко-фашистских захватчиков выстилают пестрым цветочным ковром подножия памятников и мемориалов, посвященных событиям самой кровопролитной войны, в которой мы победили. Это особый порыв души как знак того, что Беларусь помнит.
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Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной
Новости Беларуси. По всей стране в канун Дня Независимости и юбилея освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходит масштабная акция памяти. К подножию...
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