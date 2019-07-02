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Дмитрий Асанов накануне Дня Независимости: На таких праздниках стараюсь максимально больше узнать об истории своей семьи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпион II Европейских игр – боксер Дмитрий Асанов – на родину в Молодечно после победы приехал впервые. Признается, спешил разделить с семьей золотую радость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обнять родных и вспомнить главные моменты победоносного боя. Как дается триумф, он знает не понаслышке, потому, завершив спортивный марафон, тут же поддержал еще один, не менее важный для страны – марафон памяти, посвященный 75-летию освобождения Беларуси. Без преувеличения. Дата трепетная для каждой семьи.
Дмитрий Асанов, чемпион II Европейских игр:
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Дмитрий Асанов накануне Дня Независимости: На таких праздниках стараюсь максимально больше узнать об истории своей семьи
Новости Беларуси. Чемпион II Европейских игр – боксер Дмитрий Асанов – на родину в Молодечно после победы приехал впервые. Признается, спешил разделить с семьей...
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