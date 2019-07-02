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Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью за год вырос в три раза

03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос почти в три раза за минувший год и составил 450 миллионов долларов, об этом заявил азербайджанский вице-премьер Ягуб Эюбов на дипломатическом приеме по случаю Дню независимости Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

Сотрудничество между странами развивается в сфере АПК, машиностроения, нефтехимии, образования, медицины, культуры, молодежной политики и спорта.

В мае президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко. Делегация из Минска приехала в Азербайджан на запуск сборочного производства белорусских комбайнов и электробусов. Стороны обсудили рост товарооборота. Как подчеркнул Алиев, в закавказской республике высоко ценят качество белорусской сельхозпродукции. Баку готов увеличить экспорт в Беларусь табака и вина. Также собеседники обсудили перспективы сотрудничества в области машиностроения и автомобильной промышленности.



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Теги: Минск
 
 
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Минск и Баку успешно развивают сотрудничество в сфере АПК, машиностроения, нефтехимии, образования, медицины, культуры, молодежной политики и спорта.
 
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