Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью за год вырос в три раза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос почти в три раза за минувший год и составил 450 миллионов долларов, об этом заявил азербайджанский вице-премьер Ягуб Эюбов на дипломатическом приеме по случаю Дню независимости Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

Сотрудничество между странами развивается в сфере АПК, машиностроения, нефтехимии, образования, медицины, культуры, молодежной политики и спорта.