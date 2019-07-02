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Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью за год вырос в три раза
03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос почти в три раза за минувший год и составил 450 миллионов долларов, об этом заявил азербайджанский вице-премьер Ягуб Эюбов на дипломатическом приеме по случаю Дню независимости Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».
Сотрудничество между странами развивается в сфере АПК, машиностроения, нефтехимии, образования, медицины, культуры, молодежной политики и спорта.
В мае президент Азербайджана Ильхам Алиев
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Минск и Баку успешно развивают сотрудничество в сфере АПК, машиностроения, нефтехимии, образования, медицины, культуры, молодежной политики и спорта.
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