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Кокорина временно выпустили из СИЗО

03.07.2019 07:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном из московских медицинских центров, пишет Р-Спорт.

«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. В режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — приводит слова Потяевой «Р-Спорт».

Весной 2018 года Кокорин перенес операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок. После ареста адвокаты форварда неоднократно сообщали об ухудшении состояния его колена, в котором начала скапливаться жидкость.

Она также отметила, что ей известно, в какой именно клинике лечится футболист, но отказалась это комментировать. Потяева добавила, что продолжит раз в неделю запрашивать информацию по состоянию футболиста.


Фото: Reuters

Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и бывшим футболистом Александром Протасовицким были заключены под стражу в СИЗО «Бутырка». Их обвинили в участии в двух драках в центре Москвы, в ходе которых были избиты глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и белорусский водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам колонии. 13 июня Мосгорсуд переквалифицировал приговор футболистам, но оставил сроки тюремного заключения неизменными. В ближайшее время их должны перевести в колонию.

Поскольку каждый день, проведенный футболистами в СИЗО, был засчитан за полтора дня в колонии, братья Кокорины пробудут в колонии около семи месяцев, Мамаев и Протасовицкий — чуть более шести.

 
 
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Для прохождения курса реабилитации в одном из московских медицинских центров.
 
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