«Кто может с этим поспорить?» Рассказываем, представительниц какой нации назвали самыми сексуальными в мире

Источник материала: Tut.by

Обычно всевозможные рейтинги самых-пресамых составляют мужские журналы, расставляя по местам моделей и звезд шоу-бизнеса. Но в этот раз за это субъективное и неблагодарное дело взялся онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel . Платформа провела опрос среди своей аудитории — а это полтора миллиона пользователей Сети, — чтобы установить, какую нацию люди считают самой сексуальной.

Любопытно, что в результате голосования самой сексуальной нацией стали наши соседи.

Итак, первое место досталось Украине

«Внешность украинцев поражает воображение, поэтому они с отрывом возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может с этим поспорить? Неудивительно, что столько известных моделей — уроженцы Украины», — написала платформа.



Уроженка Украины актриса Мила Кунис



Украинка Ольга Куриленко, модель и актриса



Украинская модель с мировым именем, подруга Леонардо Ди Каприо Алина Байкова

На втором месте — Дания



Топ-модель из Дании Жозефин Скривер, ангел Victoria’s Secret



Модель с мировым именем — Нина Агдал, одна из самых известных девушек Дании. Кстати, тоже ведь подружка Ди Каприо — отличный у Лео вкус!

Бронза — у Филиппин



Известная уроженка Филиппин певица Николь Шерзингер



Филиппинка Пиа Фурцбах, победительница конкурса «Мисс Вселенная»

В топ-5 самых сексуальных также вошли жители Бразилии и Австралии. Россия оказалась лишь на 33-м месте, Беларусь же в рейтинг не попала.