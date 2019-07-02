«Кто может с этим поспорить?» Рассказываем, представительниц какой нации назвали самыми сексуальными в мире
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Источник материала:
Tut.by
Обычно всевозможные рейтинги самых-пресамых составляют мужские журналы, расставляя по местам моделей и звезд шоу-бизнеса. Но в этот раз за это субъективное и неблагодарное дело взялся онлайн-сервис для путешественников . Платформа провела опрос среди своей аудитории — а это полтора миллиона пользователей Сети, — чтобы установить, какую нацию люди считают самой сексуальной. Big Seven Travel
Любопытно, что в результате голосования самой сексуальной нацией стали наши соседи.
Итак, первое место досталось Украине
«Внешность украинцев поражает воображение, поэтому они с отрывом возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может с этим поспорить? Неудивительно, что столько известных моделей — уроженцы Украины», — написала платформа.
Уроженка Украины актриса Мила Кунис Украинка Ольга Куриленко, модель и актриса Украинская модель с мировым именем, подруга Леонардо Ди Каприо Алина Байкова На втором месте — Дания
Топ-модель из Дании Жозефин Скривер, ангел Victoria’s Secret Модель с мировым именем — Нина Агдал, одна из самых известных девушек Дании. Кстати, тоже ведь подружка Ди Каприо — отличный у Лео вкус! Бронза — у Филиппин
Известная уроженка Филиппин певица Николь Шерзингер Филиппинка Пиа Фурцбах, победительница конкурса «Мисс Вселенная»
В топ-5 самых сексуальных также вошли жители Бразилии и Австралии. Россия оказалась лишь на 33-м месте, Беларусь же в рейтинг не попала.
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Подсказка: это наши соседи!
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