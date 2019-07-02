ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Кто может с этим поспорить?» Рассказываем, представительниц какой нации назвали самыми сексуальными в мире

03.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Обычно всевозможные рейтинги самых-пресамых составляют мужские журналы, расставляя по местам моделей и звезд шоу-бизнеса. Но в этот раз за это субъективное и неблагодарное дело взялся онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel. Платформа провела опрос среди своей аудитории — а это полтора миллиона пользователей Сети, — чтобы установить, какую нацию люди считают самой сексуальной.

Любопытно, что в результате голосования самой сексуальной нацией стали наши соседи.

Итак, первое место досталось Украине

«Внешность украинцев поражает воображение, поэтому они с отрывом возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может с этим поспорить? Неудивительно, что столько известных моделей — уроженцы Украины», — написала платформа.


Уроженка Украины актриса Мила Кунис

Украинка Ольга Куриленко, модель и актриса

Украинская модель с мировым именем, подруга Леонардо Ди Каприо Алина Байкова

На втором месте — Дания


Топ-модель из Дании Жозефин Скривер, ангел Victoria’s Secret

Модель с мировым именем — Нина Агдал, одна из самых известных девушек Дании. Кстати, тоже ведь подружка Ди Каприо — отличный у Лео вкус!

Бронза — у Филиппин


Известная уроженка Филиппин певица Николь Шерзингер

Филиппинка Пиа Фурцбах, победительница конкурса «Мисс Вселенная»

В топ-5 самых сексуальных также вошли жители Бразилии и Австралии. Россия оказалась лишь на 33-м месте, Беларусь же в рейтинг не попала.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Бразилия победила Аргентину. Реакция Месси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика