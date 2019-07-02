Пять приемов, которые улучшат работу вашего смартфона

Источник материала: Tut.by

Сегодня с помощью гаджетов мы не только общаемся, но и заказываем билеты, вызываем такси и даже управляем банковскими счетами. Но не все используют возможности своих аппаратов на 100%. Мы собрали в одном материале, на первый взгляд, несколько простых советов, которые помогут более продуктивно управлять мобильниками.

Как очистить память смартфона

Свободное пространство в памяти смартфона, как правило, заканчивается в самый неподходящий момент. Освободить его получится и вручную, удалив, например, несколько приложений, или переместив фотографии и видео на карту памяти. Но, на наш взгляд, проще довериться специализированным приложениям.



Фото: computerra.ru

В Play Маркет на Android-устройствах таким программ достаточно много, но все они выполняют примерно одни и те же функции. Например, фирменное приложении от самой Google способно искать дубликаты фотографий и других файлов, а также форматировать кэш от сторонних программ (например, диалоги в мессенджерах) и таким образом освобождать свободное пространство во встроенном хранилище.

Для пользователей гаджетов на iOS от Apple, особенно с минимальным объемом памяти в 16 ГБ или 32 ГБ, для освобождения памяти также есть небольшой трюк.

Сперва необходимо открыть встроенное приложение iTunes и перейти на вкладку с фильмами. После — найти фильм, который весит больше, чем на данный момент доступно свободной памяти в устройстве. Через несколько секунд после нажатия на кнопку загрузки фильма появится сообщение с ошибкой, предупреждающей о нехватке памяти.

Если проделать такую операцию несколько раз, смартфон получит больше свободных мегабайт (или даже гигабайт) во встроенном хранилище. Это происходит из-за того, что при попытке загрузки большого файла iOS автоматически начинает избавляться от кэша, настроек и других «ненужных» файлов.

Как избавиться от клавиатуры с эмодзи на iPhone





В стандартной клавиатуре на смартфонах и планшетах на iOS при переключении языков по умолчанию независимо от того, соглашался на это пользователь или нет, появляется выделенное меню с эмодзи. Многих это раздражает — на вкладку со смайликами постоянно натыкаешься, когда просто хочешь сменить язык раскладки.

Но избавиться от выделенной клавиатуры с эмодзи все-таки возможно. Для этого необходимо открыть настройки, выбрать пункт «основные» и перейти на вкладку «клавиатура». В ней следует нажать на клавишу «править»: так ненужную клавиатуру получится удалить.

Как просто сделать длинный скриншот

Иногда наступает необходимость сделать не простой скриншот, а его удлиненную версию — допустим, копию интернет-страницы или ленты соцсети.

На некоторых Android-устройствах (вроде последних моделей от компаний Samsung, Huawei или Xiaomi) такая функция доступна по умолчанию. Но не все гаджеты поддерживают ее «из коробки». В таком случае легче всего установить приложение вроде LongShot, которое специально разработано для этой цели.

В аппаратах от Apple встроенной функции создания длинных скриншотов пока нет. Но есть альтернатива. Например, создать PDF-файл в браузере Safari («поделиться» — «создать PDF»). Второй вариант такой же, как и на Android — установка специализированного ПО вроде приложения Tailor.

Как найти утерянный (или краденый) смартфон

Для этого в устройствах на iOS есть специальное встроенное приложение «Найти iPhone». Оно не только позволяет увидеть на карте, где сейчас находится ваш девайс, но и заблокировать его, если аппарат украли.



Фото: Android Central

На некоторых аппаратах с Android подобные сервисы встроены в прошивку самим производителем, на других приложение с такими возможностями придется загружать самостоятельно.

Одну из таких программ разработала сама Google, приложение называется Find My Device. Кроме просмотра местоположения смартфона на карте и удаленной блокировки девайса, оно умеет использовать схемы зданий, прокладывать маршрут до устройства и даже показывает информацию о сети и уровне заряда батареи гаджета.

Как продлить время работы смартфона на одном заряде

Через настройку операционной системы время работы большинства смартфонов можно улучшить. Для этого отключите фоновую синхронизацию почтовых ящиков, приложений соцсетей и мессенджеров — это увеличивает расход заряда батареи.



Фото: pixabay.com

Чтобы сохранить заряд аккумулятора дольше, GPS-модуль лучше либо полностью отключить, либо свести его активность к минимуму. Это же касается беспроводных модулей связи вроде Bluetooth или Wi-Fi. Если вы в данный момент не пользуетесь ими, то лучше выключите их.

Для смартфонов с OLED-экранами можно посоветовать использовать темные темы интерфейса. Из-за особенностей строения таких дисплеев (когда каждый пиксель подсвечивается отдельно) при отображении черного энергия не расходуется. Кроме того, в некоторых аппаратах есть специальные режимы энергосбережения.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны: