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Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

03.07.2019 00:27 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

2 июля в городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное 80-летию потребкооперации Ганцевщины.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия.

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)

 


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2 июля в городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное 80-летию потребкооперации Ганцевщины. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с...
 
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