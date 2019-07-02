2 июля в городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное 80-летию потребкооперации Ганцевщины.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия.
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Ганцевичские кооператоры отметили 80-летний юбилей (фоторепортаж)
03.07.2019 00:27 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
2 июля в городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное 80-летию потребкооперации Ганцевщины.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия.
(Visited 6 times, 6 visits today)
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2 июля в городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное 80-летию потребкооперации Ганцевщины. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с...
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